Vi må ikke glemme de socialt udsatte, når Vesterbro åbner

Frisørerne var på alles læber, da Danmark og Vesterbro langsomt skulle åbnes op. De sociale medier flød over af billeder af folk, der havde fået klippet håret. Det var fem hårde uger uden en saks. Men mest af alt, var det fem hårde uger for de små forretningsdrivende som de fleste frisører er. Derfor er det fuldt ud forståelig, at frisører, massører, tatovører og mange andre er glade for at åbne butikken igen. Der skal gang i hjulene og den danske økonomi.

Samtidig skal vi passe på hinanden. Ikke gå for tæt. Ikke sidde for tæt. Ikke samles for mange sammen. Det er svært for mange. Og der er steder, hvor man simpelthen bliver nødt til at holde sig væk, hvis man vil undgå at blive fanget i en menneskeflok, der ville udløse bøde eller advarsel, hvis politiet kom forbi.

Skolerne op til 5. klasse blev også åbnet. Og daginstitutionerne. Mange har ikke mulighed for at arbejde hjemme. Og der skal gang i hjulene.

Men der er nogen, vi ikke må glemme. De socialt udsatte, de hjemløse og de unge.

Det giver ikke penge i kassen at åbne værestederne igen. Men mange udsatte har også brug for kontakt. Selv på afstand.

De hjemløse har også brug for et sted at vaske sig. Gå på toilettet. Og det er svært, når biblioteker og lignende er lukket.

Sidst er der 9. klasserne. Man skulle overveje om ikke de – i et eller andet omfang – skulle have lov til at ses på afstand og afslutte deres lange vej gennem folkeskolen sammen.

Men pas på hinanden. Og bagefter ses vi på Vesterbro.