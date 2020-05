»I disse coronatider trænger vi i den grad til fest, festival, sang og musik«

Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Githa Schultz

Torsdag 21. august 1958 var den aften, hvor James And His Jamesmen havde underskrevet slutsedlen med koncertarrangøren Sally Joffe til Ungdommens Parkdans og asfaltbal med optræden i Enghaveparken.

Bandet bestående af fem musikere fik et honorar på 325 kroner for tre timers underholdning alt inklusiv.

James Rasmussen, Danmarks legendariske sanger og musiker, som i bedste Johnny Cash-stil gennem årtier har optrådt og nok mest er kendt som Four Jacks-sanger, har som en af de få, hvis ikke den eneste, sat Enghaveparken på Vesterbro- og Danmarkskortet.

Det gjorde han med en hyldestsang til sin ven Kim Heibon, der hedder ’Enghave park’ – Et rigtigt rock ’n’ roll-nummer, hvor man er tilbage i de glade gamle musik- og dansedage i Enghaveparken ved fødderne af Arne Jacobsens ikoniske tribune, rockens fødsel og den tids asfaltbal.

Det, der er tilbage af god gammel rock ’n’ roll-stemning på Vesterbro i dag og snart har 17-års jubilæum, ligger i en kælder på Istedgade og sælger alt, man kan iklæde sig fra den tid udover andet retro-tøj, der også rammer ned i glamourtidens æra. Butikken hedder Rockahula og er ejet af Lene Bjarnø og hendes mand Jeppe Sørensen.

Når man er I butikken, er det som at træde ind i en surferrejse til gode gamle Californien, at være i filmen Blue Hawaii med Elvis eller være med på en rock ’n’ roll bandstand tour i 1950`ernes Lubbuck, Texas.

Og det var lige netop i Texas i 2000, at Lene fik en tøj- og stilåbenbaring, da hun i forbindelse med sin mands band ville med til Texas med en otte måneder gammel baby under armen for at høre Jeppe spille på SXSW Music Festival i Austin.

Og snart efter åbnede de Rockahula på Istedgade. Både Lene og Jeppe er habile guitarister og har spillet mange år i hvert sit band.

Før Rockahula lå der en slagterbutik, der som i en virkelig dårlig film solgte lammekoteletter og hakket kalv i udstillingsvinduet, men havde brevduer og rotter i baglokalet. Så der var noget at sætte i stand, da slagterbutikken fik sin endelige sure smiley med pil nedad, og slagterlokalet blev overtaget af Lene og Jeppe og skulle transformeres. For i dag sælges der både tøj og tilbehør til mænd og kvinder.

Forleden var jeg nede i Rockahula for at hente et par sko, som Lene havde foræret væk via et site på Facebook. Men hun blev hendes opslag blev fjernet, fordi Facebook mente, at der var tale om et forsøg på at sælge mundbind.

Så Facebooks maskineri kan ikke kende forskel på mundbind og en rød sandal. Men nu sidder Lenes fine røde ’mundbindssandaler’ så på mine fødder.

Og som altid måtte jeg have pengepungen med alligevel, fordi Rockahula har andre sko, lækre kjoler, hårspænder med hawaiiblomst med mere, man bare ikke kan leve uden. Det er faktisk derfra, at jeg har flest stykker tøj og sko, når jeg kigger i mit garderobeskab.

Udover butikken deler Lene og jeg passion for festivaler. Det bliver måske ikke Distortion i år, som vi kommer til at savne mest, men vi sludrede om, hvor skønt det ville være at genoplive asfaltballerne, ingen af os egentlig har deltaget i, selvom vi begge minimum har 30 år på Vesterbro-bagen og elsker genren.

Men også når man lytter til teksten på James Rasmussens “Enghave Park”, er det som at være til et asfaltbal fra dengang, der bare lyder som en dejlig tid. Og retro-tøjet i kan man jo så finde hos Rockahula og dermed støtte lokalt.

I disse coronatider trænger vi i den grad til fest, festival, sang og musik og ud af campinghabitten og ned i lækkert tøj i Enghaveparken for eksempel.

Med James Rasmussen med ’Enghave Park’ som åbningsnavn og alle klædt i bedste Rockahula-stil.