København skal tage imod uledsagede flygtningebørn fra lejre i Grækenland

Af socialborgmester Mia Nyegaard (R)

Selvom medieinteressen er stort set forsvundet, udspiller der sig stadig en humanitær katastrofe i de overfyldte flygtningelejre i Grækenland og ved den græsk-tyrkiske grænse.

Flygtninge og migranter lever under umenneskelige forhold, og måske værst af alt er der i lejrene en stor gruppe af uledsagede flygtningebørn.

Jeg mener, at København skal række ud og tilbyde at tage imod nogle af de uledsagede flygtningebørn, som er strandet i lejrene.

Ti europæiske storbyer, deriblandt Barcelona og Amsterdam, har fået nok af passivt at se til. De ti byer har i regi af det såkaldte Eurocities netværk, som består af 140 større byer i Europa, skrevet et offentligt brev til EU-toppen.

Budskabet til parlamentets førstemand David Sassoli, kommissionens spids Ursula von der Leyen og Rådets leder Charles Michel er klart:

Byerne melder sig klar til at samarbejde om at modtage uledsagede flygtningebørn fra lejrene i Grækenland.

København er også med i Eurocities, og selvfølgelig bør vi i København også tilslutte os initiativet fra de ti byer.

Derfor har vi i Radikale Venstre foreslået, at overborgmesteren skal kontakte udlændinge- og integrationsministeren for at gøre det muligt for København at tilslutte sig initiativet.

Det lykkedes heldigvis med en enkelt stemmes flertal at få opbakning til forslaget i Borgerrepræsentationen.

Det glæder mig, og jeg håber også, at andre danske byer vil følge trop. For selvfølgelig har Europas byer i et samarbejdende netværk mulighed for at tage sig af nogle af verdens mest udsatte børn.