Sproglige udfordringer i skænderier: Intet på tysk er så overbevisende som »din lede møgkælling«

På et tidspunkt, hvor mit liv rodede, som det faktisk generelt har været med kærlighedslivet, havde jeg en tysk kæreste. Jeg mødte ham på et universitetsstudie i Firenze, hvor vi gik på samme hold.

Peter var høj, flot og eventyrlig med sin 1300cc Suzuki. Han havde lejet en villa i de toskanske bjerge hos en schweizisk kunstprofessor med 90 hektar land til og fem øvrige villaer på grunden. Det var en drøm med friske figener lige udenfor døren, og jeg flyttede hurtigt ind. Tre måneder i sus og dus på motorcykel og lækker cafe latte hos den lokale på vej ned ad bjerget til universitetet i Firenze. For godt til at være sandt, det var det.

Andre nyheder

Skænderierne tog til efter hvedebrødsdagene, og især da virkeligheden bankede på i Køln.

Jeg har altid sat en ære i at tale grammatisk korrekt, især hvis det handler om skænderier. Jeg har slået mange tyske ord op. For eksempel ordet svindler. Det hedder »Ein Betrüger« i ubestemt hankøn ental. Hvis jeg så skulle krydre det med tillægsordet »gemen«, kunne skænderier på tysk virkelig være et grammatisk problem.

Hedder det så »du bist ein gemeine Betrüger« eller »ein gemeiner Betrüger«? Sådan har jeg ofte grammatisk diskuteret med mig selv under diverse skænderier med kærester på fremmedsprog. Det kunne være, »du« tager akkusativ eller omsagnsled til grundled og derfor ender adjektivet på e eller r.

Jeg har bare aldrig syntes, hvis jeg skulle ud i tyske skænderier for eksempel, at der var noget, der i tale svarede til »din ledde mygkeling« (din lede møgkælling), som jeg skam også har fået skrevet på væggen af en vred sydamerikansk kæreste, der lyder særligt overbevisende i et skænderi.

Det tager brodden af virkningen, så man nærmest fremstår ufrivilligt komisk og slet ikke kan blive taget seriøst i sin vrede.

Nå, men Peter og jeg kunne skændes. Jeg tog til og fra Køln mange gange. Jeg havde en god ven, som arbejdede med flybilletter, og han sørgede for, at jeg kom frem og tilbage med lynets hast med flybilletter til togpriser.

Én fra den mandlige del af min familie oplevede lidt det samme, da han første gang skulle træffe sin udenlandske kæreste, efter de havde netdatet længe. Afsted til udlandet.

Andre nyheder

Og hans yndige kommende østeuropæiske brud havde skam også fundet det helt rigtige at sige til ham, da hun endelig så ham i virkeligheden. Med middagen klar og i en smuk kjole var »you look very ugly« de første kærlige ord. Hun havde så slået det forkerte ord op i Oxford-ordbogen. Men de er stadig gift.

Et andet af mine familiemedlemmer havde købt en noget så flot buket blomster til sin kæreste. Hun blev så glad, men lige så hurtigt forvandlede det sig til tårer, og hun var tæt på sammenbrud. »Vi havde det ellers så dejligt sammen, og det forstår jeg slet ikke,« nærmest hulkede hans kæreste.

Nu var han jo en rigtig gentleman og havde købt et lille fint kort i blomsterbutikken med sirlig kuvert til og stod med et stolt, forventningsfuldt udtryk, da han gav sin elskede dusken. Og i kortet stod der: »En sidste hilsen.«

Skænderierne tog til med Peter i Køln og gik egentlig mest på, at han, udover at være dybt forgældet rundt omkring uden nogensinde at ville betale tilbage, også var en narcissistisk playboy med hang til kun at kunne bo på slotte, køre i store biler og stå på ski i Schweiz for andres penge.

Udover at han også i ramme alvor, sådan lidt selvhøjtideligt og uden en dråbe af selvironi på vej hjem til sin mor med underbukser og voksenvasketøj inden næste stop, som var København und goodbye forever, seriøst sagde: »Jeg giver min mors liv glæde og gør det indholdsrigt og meningsfyldt efter min fars død ved at aflevere mit vasketøj.«