Den bedste legegade i byen: Alt fra kærlig leg til udspekuleret ballade

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Githa Schultz

Gråstensgade var min barndomslegegade med mange børn. Dengang var der stadig gynger og karrusel indrammet i et lille, fint træstakit, hvor livet og lysterne blomstrede. Nu står der et træ og cykelstativer.

Min lillebror var hemmeligt forelsket i Carina, der boede i gaden, og som var lidt ældre og mere voksen end os andre. Hun havde meget store bryster i følge drengene, var cirka 14 år og havde en lille hund, der hed Nutte, udover at hun også havde en stor hund.

Carina var populær. Jeg legede også med Carina, men min lillebror ville helst have Carina for sig selv ligesom andre drenge i gaden. Så jeg måtte sætte mig i gyngerne og drømme om Benny, som boede i samme opgang som Carina, når han sagde: »Du skal ikke med ned til Carina!«

Hvis jeg så Benny i horisonten, satte jeg mig øjeblikkeligt på gyngen og helst med et flagrende tørklæde om min hals, jeg som 12-årig af en eller grund syntes var ekstra filmagtigt og lækkert, mens jeg gyngede så højt, jeg kunne, i håbet om at Benny lagde mærke til det.

Havde det været i dag, var gyngerne nok blevet fjernet grundet kvælningsmuligheden med et flagrende tørklæde. Og væk er legepladsen da også.

Der var en anden dreng i Gråstensgade, som også var vild med Carina – Ole. Carina og jeg var nok lidt onde og havde måske lært for meget af Snehvides onde stedmor, når vi endelig hang ud.

For vi skar et stykke ud af et æble, spyttede ned i hullet og lagde æblestykket tilbage. Derefter fandt vi Ole i Gråstensgade, og Carina lod som om, at hun var vild med ham, og han faldt i med begge ben og tog en bid lige der, hvor vores efterladenskaber lå.

Carina syntes også, det var sjovt at binde Nutte fast til den noget større hund og råbe »hvor er kødbenet, tag det.« Og stakkels Nutte flagrede efter Carinas store hund, da den løb, mens jeg desværre også grinede. Rimeligt ondt, må man sige.

Når man indimellem kigger på små børns leg, kan kærlig leg og latter hurtigt forvandle sig til gråd, udspekuleret reptilhjerne og slagsmål. Og det er her, voksne sætter ind. Hvis de ikke var der, ville børn ende med at slå eller bide hinanden ihjel. Det med Nutte og den stakkels dreng, der tog en bid af æblet, er jo nok lidt reptilagtigt og udspekuleret.

Trods alt har jeg aldrig stegt et pindsvin i ovnen eller pillet vingerne af sommerfugle, da jeg var lille. Men jeg var en stille ballademager og var hjernen bag balladen derhjemme. Jeg fik min lillebror til både at gøre og sige, hvad jeg bad ham om, og dermed tage skraldet. Det opdagede min mor jo på et tidspunkt, og så faldt der brænde ned, og jeg fik stuearrest i stor stil.

Under stuearresten, der varede en uge, måtte jeg godt hente min lillebror i børnehaven i Lyrskovgade, men ikke lege i Gråstensgade. Hvilket, jeg jo mente, var dybt uretfærdigt.

Jeg fik også stuearrest på Langeland i en sommerferie, fordi jeg havde taget min lillebrors tændstikker, han brugte som missil i sin Batmobile Number 5.

Min lillebror er faktisk den søde, autoritetstro dreng. Sød har jeg til gengæld ikke den helt store erfaring med hverken at komme langt med eller at blive ekstra godt behandlet bare ved at være sød.

Det værste, min far kunne true mig med, hvis han greb mig i for meget ballade, var at komme på fritidshjem og dermed skulle undvære legegaden Gråstensgade.

Når vi skulle komme op fra legegaden om aftenen, og dengang var der ikke mobiltelefoner, fløjtede min far ud ad vinduet fra Haderslevgade 27, 4. sal. Tænk, det kunne vi altid høre, det der irriterende piphans af udefinerbar wannabe fuglefløjt og hjem i en fart. Og legedagen i Gråstensgade var slut, men kunne for det meste heldigvis fortsætte dagen efter.