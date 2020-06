Kunne du tænke dig et bistade som nabo? »Jeg skulle nødig spise jordbærkage i nabohaven«

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Githa Schultz

Ud over, at jeg elsker mit kolonihaveliv, tager jeg også hen til andres kolonihaver for at finde inspiration. For nylig til et loppemarked i en haveforening med mange tætte kolonihaver omgivet af almen bebyggelse.

Der blev solgt alt fra en gammel vægt fra 1920, LP-plader hos kakkelbords-hr. og fru Danmark og specialsyet designerfrakke hos arkitekten. Sidstnævnte havde også små, fine planteskud til salg fra sin cykel med anhænger, der i dagens anledning stod i haven.

Sådanne loppemarkeder i haveforeninger er også en god mulighed for at komme ind i haverne og se, hvordan folk indretter sig.

Den oprindelige idé med kolonihaver – nyttehave, blev det oprindeligt kaldt – var et slags rekreationsområde for fattige arbejderfamilier fra stenbroerne ejet af stat og kommune.

Mange af haverne er gået i arv i det område, hvor loppemarkedet fandt sted, men skal du købe dig til retten at leje et havelod i dag, skal du langt ned i millionpungen. Så det er en broget forsamling af oprindelige arbejderklassetyper og hipt nyrigdom med samme rekreationslyst til det tætte, kreative kolonihaveliv.

Videre i en anden have hang der en Adidasbluse til sølle 30 kroner i drengestørrelse. Jeg kom herefter i tanke om en enlig heltemor, jeg kender, med en søn i den alder, og jeg så ham lige i de farver. Købt i en posh kolonihave for ingen penge – til gengæld så god som ny.

Det er skønt at gå igennem små, smalle stier med alverdens blomster og flotte huse i forskellige farver og med personlige præg. Et sted holdt de høns i bur. Det har jeg ikke det store problem med, medmindre nogle holder det i min forening, og vi har besluttet, det ikke er tilladt.

Jeg kan ikke engang huske, hvorfor vi ikke må have høns. Sikkert på grund af rottetiltrækning.

Jeg får købt en anden designernederdel til 50 kroner, mens jeg hyggesludrer. Den er måske lige nummeret for lille, men så har jeg en god grund til lige at tabe et par coronakilo.

Videre ind og ud af de skæve, labyrintagtige oaser. Og jeg når til et hus med rimelig dominerende kreativt stålpynt på taget. Desværre en slags pynt, der sikkert har haft de bedste kreative intensioner, men i dag leder tankerne hen på en vis ubådsmorder med raketnavn.

Jeg kigger på tagdekorationen og tænker: »well, den har nok været der i flere årtier.«

Jeg passerer havelågen, kigger ind i haven og ser noget, jeg tror er løgn. Jeg ved godt, at bier er søde, og hvepse er onde. Men dér står Darth Vader ved et bistade i fuld rumdragt og visir for at tækkes de små, søde og ustyrlige summere.

At have bistade i et omfangsrigt tæt bebygget kolonihaveområde går over mine rædselsforestillinger. Jeg skulle nødig spise jordbærkage i nabohaven eller høre Sepultura for fuld hammer og forstyrre dronningen.

På Kreta for eksempel, hvor man kører langt op i bjergene og møder fem bistader langt fra alfarvej og alligevel lister sig forbi med motorcyklen for ikke at forstyrre.

Jeg har aldrig set bistader i tætbebyggede områder. Jeg skyndte mig videre og tænkte, at det da ikke kan være lovligt. Eller er kolonihaveforeningen så tolerant, at når man kan have høns, kan et bistade vel også gå an?

Så mangler en af kolonihaveforeningens beboere bare at gøre ligesom en beboer på Manhattan, der blev indlagt med bidsår. Det viste sig, at han havde fået anskaffet sig et to måneder gammelt kæledyr på et tidspunkt, der efterhånden havde vokset sig stort i hans badekar i lejligheden på Manhattan.

Kæledyret hed Ali, og sådan en kan godt blive to meter i værste fald. Men Ali fik altså nok og bed sin ejer, der blev indlagt og måtte gå til erkendelse.

Ali bor i dag, hvis ikke han er afgået ved døden i Bronx Zoo, sammen med sine artsfæller- krokodillerne.

Ligesom honeymoney-selvavl i Københavnsområdet og søde bier nok burde flyttes til landlige, ensomme egne.