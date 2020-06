Luftens uransagelige coronaveje

Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Githa Schultz

Mens jeg overvejer min arbejdsfremtid indenfor luftfart, der trods alt indeholder tre muligheder, er der små erindringer i filmklip på en kæmpestor spole på 16 år, der passerer mit indre blik. Splitsekunder af indtryk på en intensiv verdens arbejdsplads med millioner af mennesker og historier, der har passeret mit liv.

‘Githa,’ sagde HR-afdelingen og et par managers efter psykologitesten til ansættelsessamtalen i 2004. ‘Bliver du aldrig vred?’. Aldrig havde de set en så tålmodig profil. ‘Spørg for eksempel mine ekskærester, de mener noget andet,’ var mit svar.

Men dejligt føltes det da at være kåret til enestående indenfor tålmodighed og få jobbet.

Og tålmodigheden blev til tider testet i flyene. Passagerer har aldrig været et problem, mere kollegaer, hvis de skulle lege bosser.

Ikke mere vand i benene, høreskade, oppustet mave. Ikke flere svenskere og “ett glas vatten, tack,” med krænket mine, selvom de nappede Blekinge Halland og Skåne.

Ikke flere brokkerier fra et udbrændt tingel-tangel juletræ i Gucci smykker og pels på vej til Nice, som synes colaen er for dyr, siddende i turistklasse med minken for at spare. Drikkepenge skal man nok heller aldrig regne med.

Ikke flere forhenværende, sokkesælgende stewards med storhedsvanvid og snobbet attitude, fordi de har været på kursus én dag og lært at lægge et salatblad til højre.

Men heller ikke mine, i bund og grund, skønne kollegaer, som når alt kommer til alt har været det hele værd.

Det er mest dem, som har holdt gejsten oppe, været lattermilde, inspirerende, sjove og har gjort arbejdslivet hver dag til en fest.

Selvom vi er varslet fyring eller orlov, venter vi stadig på det endelige resultat. 600 fuldtidsansatte helt tilbage fra 2003 skal opsiges, har ledelsen skrevet, dog ikke uden valgmuligheder.

Det er jo ikke ‘the end of the world’, og slet ikke når der mest kun er gode tider at se tilbage på.

Min mor sagde altid, at gode tider aldrig kommer dårligt tilbage, og at intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget. De udsagn, tror jeg, bor i mit DNA.

Ikke flere klokken 5 dage på vej til Las Kvalmas Palmas. Toiletlange køer i flyet som på Roskilde Festival ti stive timer frem og tilbage i en smal neogang med 500 kg drinksvogn uden passagemulighed.

Mit første opsangsindlæg efter kun få år som fastansat kom i vores firfarvede A4 format og fagforeningsblad i glitterpapir. Om stewards der opførte sig som Gordon Ramsay i ‘Hells Kitchen’. Så var stilen lagt fra blandingsstewardessen Fru Fernando Møhge og Frøken Friis. Der blev sluttet fred og kram med den steward. Det mest komiske var, at jeg havde fået lavet Brite Smile tandblegning i USA. De tænder kom ikke ud af munden én eneste gang i et smil som galleyassistent med Gordon nede bagi på den USA tur hjem.

Jeg har også sluttet fred med kvinden, som udløste min stressblodprop ‘Broken Heart Syndrome’ for nogle år siden.

Coronaskæbnens ironi ville, at hende og jeg, der mest havde lyst til at slå hinanden ihjel, skulle flyve sammen og alene på hotelophold de sidste dage inden den totale coronanedlukning i marts 2020. Det endte efter fire barske år for os begge med at forsone os på falderebet. Vi havde tre virkelig gode dage, hvor alt var som før ‘delediller-løgneren’ kom imellem os.

Mine kabinechefer har generelt været enestående – også hende.

Mile High Club-historierne har aldrig ramt mig. Jeg har sørget for, for det meste, at ligne bleg, kedelig mad med briller og flade sko.

Der var da en kaptajn, som var vild med mig, og som var gift. Det blev et nej, men vi forblev venner. Hans allersidste flyvning ville skæbnen skulle blive med mig.

Først skulle vi ud og spise i Jomfru Ane Gade. Han ændrede det til champagne på rummet. Ingen fare, tillid. Han var jo min kaptajn, min umiddelbare overordnede, som havde opført sig korrekt siden det ‘nej‘ 10 år tidligere.

Aftenen gik, og han havde researchet, at jeg malede erotiske billeder og købt en afskedsgave hos Peter Beier Chokolade.

(F….) Erotisk Chokolade hed det, en pensel og et glas med flydende chokolade, han også regnede med på falderebet at skulle påføre min krop og slikke af.

Fuldt påklædte var vi, mens han fortalte, at hans kone havde fået fjernet brystet på grund af kræft. Så gik den ustyrlige lidenskab af med ham, og jeg fik vredet mig ud af hans brystfikserede favntag og forlod værelset.

Da vi landede i København, stormede jeg hen i lufthavnen til Peter Beier og fik byttet den erotiske chokolade til almindelige kugler. Peter Beier var forstående, selvom de normalt ikke bytter chokolade.

Til gengæld har mine kaptajner og piloter i arbejdssituationer altid været de bedste som mine øverstbefalende i et fly – trods alt også den ustyrlige.

Mine managers har gennem personlige problemer og situationer bakket mig 100 procent op, selvom enhver ejer, CEO og bestyrelse jo helst vil tjene så meget som muligt på få udgifter. Fagforening og A-Kasse er et must som lønslave.

Jeg ligger på grænsen som altid i mit liv. Jeg overvejer. Jeg kan godt betale min orlovsregning i to år. Livet er bare sådan, at intet er sikkert, og to år er lang tid i et kortere liv.

I begge tilfælde, orlov eller opsigelse, kan jeg blive tilbagekaldt. Det er da også en enestående mulighed.

Med denne her coronasituation og det de sidste 16 år i stewardesselivet, har givet mig, har tiden som stewardesse været den bedste tid i mit arbejdsliv, eventyrligt og har ført andre store muligheder med sig.

Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg føler mig flyvefærdig eller klar uanset hvad.