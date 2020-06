Slut med cykling i blinde: Lys ved Cykelslangen skal skabe større tryghed

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Susan Hedlund, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet

Torsdag 14. maj kom en endelig aftale om brugen af København Kommunes overskydende budgetmidler fra 2019 på plads, og jeg er glad for at kunne meddele, at nogle af pengene går til at etablere belysning mellem Cykelslangen og Bryggebroen.

Siden Cykelslangen åbnede i 2014, har der været en direkte forbindelse mellem Dybbølsbro på Vesterbro og over til Islandsbrygge på den anden side af Københavns Kanal. Passagen mellem Cykelslangen og Bryggebroen har dog ikke været oplyst, hvilket har skabt utryghed for de passerende. En etablering af enten spotbelysning på cykelstien eller lysmaster ved hver bro vil være med til at garantere både større trafiksikkerhed samt mere tryghed om aftenen blandt de, der benytter sig af broerne.

Det glæder mig derfor, at der nu er fundet og tilsidesat penge til, at det kan lade sig gøre.