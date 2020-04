Banana bringer sund is til Vesterbro i dag

Banana cph kommer rullende til Vesterbro i dag med soundboks, god musik og god stemning. Deres street pop-up koncept tillader dem nemlig forsat at agere is-pusher for københavnerne. De vil være at finde i Carlsbergbyen fra klokken 15, hvor der er mulighed for at købe banan og mango/passion soft-serve is. Hygiejnen vil selvfølgelig være i top med masser håndsprit.

Isboksenes priser er som følger:

1 boks x 0,5L koster 49 kroner

2 bokse x 0,5L koster 85 kroner

Har coronatiden forårsaget ekstra kilo på kroppen? Så kan du stadig spise Banana med god samvittighed.

Produkterne er nemlig sukkerfrie, veganske og økologiske. Bananisen er eksempelvis lavet af bananer, dadler, citron og vanilje, blandet med havremælk og vand. Desuden går Banana Cph ind i kampen mod madspild. De bruger bananer, der grundet udseende ellers ville blive smidt ud.