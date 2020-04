Livestreamet teater bliver kæmpesucces og udvider nu med Mustafas Kiosk

Selvom nogle børn er begyndt i skole, er der mange familier, der savner en tur i teatret. På samme måde savner Teater Fantast, der blandt andet skulle have opført Lille Frø på Teater Zeppelin sit publikum. Det løser de på digital manér.

Teatergruppen Teater Fantast tilbyder lige nu det, de kalder ’kulturel krisehjælp mod Corona-kedsomhed’.

Det gør de i form livestreamet teater. I denne uge i form af det store hit og børneteaterstykke Mustafas Kiosk.

Det er skuespillerne Ditte Ylva Olsen og Stine Q Pagh, som udover at have drevet teatret sammen i over 10 år, også er gamle barndomsvenner.

Tidligere i løbet af Corona-krisen har de med overraskende succes sendt forestillingen ’Lille Frø’ som erstatning for den forestilling, de egentlig skulle have lavet på familieteatret Zeppelin på Vesterbro.

Nu er de klar med endnu en forestilling i form af ’Mustafas Kiosk.

Tidobling af tilskuere

Da teatergruppen allerede i løbet af den første uge under Corona-krisen live-streamede den første forestilling ’Lille Frø’ fra et tomt teater på Vesterbro blev det en kæmpe succes.

Fra planer om 2000 publikummer i teatret til den udsolgte forestilling Lille Frø , der er baseret på bogen af samme navn af Jakob Martin Strid, fik de pludselig mere end 25.000 tilskuere, der så med fra stuerne rundt omkring i landet.

»Selvom der umiddelbart efter live-stream-forestillingen var larmende stille i den tomme teatersal, blev der forbavsende travlt på teatrets sociale medier,« fortæller de i en mail.

»Vi modtog sjove og rørende videoer, billeder og beskeder fra et væld af familier, og på den måde gennemgik vores interaktioner med publikum en total forandring: Fra den sædvanlige applaus i salen til en digital og håndgribelig deltagelse.«

Truet på overlevelsen

Teatertruppen fortæller, at den første måned har kostet dem omkring 350.000 kroner i mistet omsætning.

»Fremtiden er usikker og vi ved ikke, om vores teater kan overleve krisen. Men at vi mennesker har behov for fællesskab, bliver mere og mere tydeligt, og at det fællesskab rigtig godt kan skabes rundt om kunst og kultur, fremstår også tydeligt,« skriver de.

Der er dog stadigvæk stor opbakning, selv om der ikke er nogen, der går i teatret for at opleve dem.

Og efter den kæmpestore succes med at livestreame ’Lille Frø’ var der mange fra publikum, der efterspurgte at det lille teater også kunne livestreame forestillingen ’Mustafas Kiosk’.

Den forestilling er blevet set af flere end 50.000 i den virkelige teaterverden.

På scenen i Mustafas Kiosk medvirker foruden Ditte Ylva Olsen og Stine Q Pagh også skuespiller Mads Korsgaard. Zangenberg Teater har på solidarisk vis stillet lokaler til rådighed og bag livestreamingen står CPH LIVE.

Du kan se ’Mustafas Kiosk -en strid teaterkoncert’ både fredag og lørdag. Begge dage er klokken 10.30 og forestillingen er målrettet de 4-10 årige og deres voksne. Den er uegnet for børn under 4 år.

Se den på facebook lige her (det er fredag 17. april 2020 og lørdag 18. april 2020 – begge dage klokken kl. 10.30)

Det koster ligesom første gang gratis – men man kan alligevel støtte via mobilepay (371177), eller ved at købe billetter til de ekstra støtte-forestillinger Teater Fantast spiller på Zangenberg Teater, Pilestrædet i KBH K i efteråret.