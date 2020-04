Frisk luft i en corona-tid: Klatrebane genåbner

Klatrebanen GoMonkey i Søndermarken har holdt lukket under corona-krisen, men nu har folkene bag GoMonkey besluttet sig for at åbne banen igen.

Genåbningen sker dog under særlige corona-regler, der skal inddæmme smittefaren. GoMonkey vil blandt andet opsætte ventelinjer og skilte, som skal sikre, at brugere af banen ikke står for tæt på hinanden.

Derudover vil der blive indsat flere instruktører, hvis banen når sin fulde kapacitet. Instruktørerne skal også sikre, at folk holder afstand.

Banen holder åbent kl. 9-15 i hverdagene og kl. 9-17 i weekenden.