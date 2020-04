Corona-pandemien gav ordblind digter modet til at træde frem

Nogle gange får udfordrende omstændigheder os til at blive modigere. For den 21-årige vesterbroer Emma Cordius er det tid at træde frem med sine digte. Noget hun har tøvet med på grund af sin ordblindhed.

I takt med at alvoren omkring Corona-pandemien gik op for os allesammen lidt efter lidt, er det også åbenlyst, at de sidste uger kommer til at sætte varige spor i hele vores samfund. Ikke kun på I Danmark, ikke kun i år og ikke kun på Vesterbro. Men også på Vesterbro.

Springe ud i det

En af dem, det allerede har gjort en forskel for, er den 21-årige vesterbroer Emma Cordius.

Hun går til daglig på HF og bliver efter planen færdig med sin HF-eksamen til sommer. Hun har altid skrevet rigtig meget, men lige så længe, som hun har skrevet, har hun ikke turde dele det med nogen. Nu blev det imidlertid tid til at springe ud i det.

»Jeg har altid skrevet rigtig meget, og der er en del, der har oprfordret mig til at dele teksterne. Jeg har bare aldrig rigtig haft modet til det,« fortæller hun.

Den ordblinde digter

Da nedlukningen af Vesterbro begyndte skrev hun det digt, der står her på siden. Og besluttede sig for, at det dermed også var på tide at konfrontere sin frygt og dele digtet.

Derfor ringede hun til Vesterbro Bladet.

»Jeg er faktisk ordblind, og derfor har det været svært for mig at finde modet til at sende det. Derfor har jeg også særlige hjælpemidler i skolen og jeg har nok været lidt usikker omkring at dele mine digte,« forklarer hun.

