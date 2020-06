Historien om en drugrape og et barn

Rebecca Houmøllers tager med sin debutroman jerngreb med nogle af de tungeste emner, man kan forestille sig. Hun bruger historien om en drugrape som katalysator for sin roman, der også handler om det at være menneske og træffe svære valg. Eller ikke at træffe dem.

Tekst/Foto:René Mølskov

Karla og Sylvester hedder de to hovedpersoner i Rebecca Houmøllers debutroman ’Solfrost’.

Som resultat af flere års skrivearbejde er den netop udkommet på Byens Forlag i Istedgade. Selv bor den 28-årige forfatter få stenkast derfra.

De to hovedpersoner skal grueligt meget igennem. Og det viser sig, at baggrunden for deres urimelige og uoverstigelige kampe skyldes en drøm som forfatteren havde for år tilbage.

»Jeg vågnede og havde hele første scene i mit hovede. To unge mennesker mødes. Det skal være på en altan. Han bliver forelsket i hende. På grund af hendes latter. Derefter skal de få et barn, som de er så lykkelige for at få. Og så skal de finde ud af, at barnet ikke er deres.«

Det var Rebecca Houmøllers udgangspunkt. Og starten på et mareridt for Karla og Sylvester.

Drugrape og tvivl

Nogle ting er så uhyrlige, at de kan være sværet at tale om. Svære at forstå. Og sværet at forholde sig til. Men det er der, litteraturen ifølge Rebecca Houmøller træder til.

»Jeg er vokset op i en familie, hvor bøger og litteratur har fyldt meget. Og jeg føler, at det litteratur virkelig kan, er at give os mulighed for at føle empati, forstå at andre kan være i en anden situation end og lære af det.«

Faktisk derfor er voldtægten, overgrebet og bedøvelsen ikke i sig selv et omdrejningspunkt. Til trods for at Rebecca har brugt enorm meget tid på at researche, hvordan folk reagerer på overgreb. Hvad de psykiske og fysiske konsekvenser er.

»Der er mange læsere, der har reageret ret voldsomt på det, der sker dem. De bliver grebet af de to karakterer, begynder at kunne lide dem og lide deres forhold. Og så sker det her mod dem. Som læser føler man sig selv forurettet. Også når man forstår den skyldfølelse, Karla går med, selvom hun ingen skyld har.«

To dele af en historie

Rebecca Houmøller fortæller med sin debutroman to historier. Historien før overgrebet i form af en drugrape. Og historien efter. Og de to smelter sammen.

»En del har fortalt mig, at de holder mest af den første del, der i høj grad beskriver, hvordan det er at være forelsket i København. At gå rundt og nyde et nyt forhold. Og så er der den anden del, hvor vi kommer væk fra Danmark og de to hovedpersoner kæmper. Den del, er der også nogen, der holder mest af,« fortæller hun.

Voldsom reaktion

Det tager et voldsomt skifte, da barnet bliver født. Først her går det nemlig op for Karla, at hun var udsat for en drugrape.

»Karla er blevet voldtaget. Men hun finder først ud af det, da hun får barnet. Det er en stærk og ubehagelig scene, hvor Sylvester og familen kommer ind og er så lykkelige. Imens sidder hun med afstand til barnet, og siger, at det ikke er deres. Hun fortæller om festen for 9 måneder siden. Og det går først rigtig op for hende der.«

Det er alt det andet

Det kommer let til at være altdominerende, når der midt i bogen er en drugrape. For taler man ikke om det, bliver det til elefanten midt i rummet.

Alligevel er det slet ikke en historie, der handler om drugrape. I hvert fald er det ifølge den nyslåede forfatter slet ikke det, der for hende er det mest afgørende i hendes nye bog.

»Jeg er ikke sikker på, at overgrebet er det vigtigste, der sker i min roman. Det er katalysatoren og uden det, havde det naturligvis været en kedeligt bog, hvor de bare havde levet lykkeligt til deres dages ende. Så fordi det sker, bliver det jo på sin vis det vigtigste,« siger hun og uddyber, at handlingen udspiller sig omkring de to hovedpersoner, og hvordan de hver især forholder sig til et barn, der viser sig ikke at være deres.

»Det handler for mig først og fremmest om empatien. At læse om og forstå andre menneskers valg. Det er det, litteratur kan. Og så er det altid interessant, at de valg man ikke tager, de former ens liv, lige så meget, som de valg, man tager.«

Et af de valg, som forfatteren selv har tager var at uddanne sig på designskolen i Kolding. Og dermed også lave sit eget cover til bogen.

Bogen udkom for en måned siden på Byens Forlag