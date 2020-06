Husets Teaters Laura Ramberg takker af

Siden 2016 har Laura Ramberg sammen med Jens Albinus stået i spidsen for Husets Teater.

I Kødbyen har de med Ramberg som administrativ leder opnået stor succes hos publikum og anmeldere. Sidste år satte de rekord og havde det bedst sælgende år i Husets Teaters historie.

Laura Ramberg fratræder pr. 1. juli sin stilling, for fremover at kaste sig over nye projekter.

Som administrativ leder har Laura Ramberg styrketteatret og engageret sig helhjertet i Kødbyen, hvor teatret ligger.

Laura Ramberg har desuden i perioden fungeret som administrativ mentor for flere aktører i dansk teaters vækstlag.

Jens Albinus fortsætter som kunstnerisk leder af Husets Teater og udtaler i en pressemeddelelse:

»Teatret står på et stabilt fundament og jeg er meget glad for de resultater Laura og jeg i fællesskab har opnået. Jeg takker hende for fire gode år og ønsker hende al held og lykke på hendes videre færd.«

Jens Albinus konstitueres i den kommende tid som daglig leder med ansvar for teatrets allerede planlagte repertoire.