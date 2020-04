Hårdt presset CEO for DGI Byen: Tiden efter krisen kan blive langt værre end nu

Vandkulturhuset og idrætshallerne er tømt for motionister. Det nyrenoverede CPH Hotel står med tomme senge, konferencecenret er lukket og alle kulturevents i Øksnehallen er rykket til andet halvår. DGI Byen ligger i denne tid stille ligesom resten af Danmark.

Nogle gæster og brugere vil vende hurtigt tilbage, når myndighedernes restriktioner hæves, men på møde- og hoteldelen vil DGI Byen ligesom resten af branchen kigge ind i en krise, der rækker langt ud over den aktuelle nedlukning. Det vurderer CEO i DGI Byen, Michael Stensbøl.

»Det er vigtigt, at vi står sammen som by og allerede nu færdiggør en plan for, hvordan turisme- og oplevelseserhvervet kommer tilbage på sporet, når sundhedskrisen igen klinger af,« siger Michael Stensbøl i en pressemeddelelse.

DGI Byen har håndteret krisen for nu, bl.a. ved at benytte regeringens hjælpepakke med lønkompensation og nedskalere udviklingsplanerne markant.

»Vi er klar til at genåbne med dags varsel, men det vil tage tid at fryse markedet op igen,« vurderer Michael Stensbøl.

»Vi er stærkt bekymrede for byen og bakker op om HORESTAs seneste forslag til en genopretning efter krisen, der kan blive langt værre end selve krisen for turisme- og oplevelsesbrancherne,« lyder det fra direktøren.

DGI Byen blev sat i verden af Landsorganisationen DGI og Københavns Kommune som et bevægelseshus på Vesterbro, og blev samtidig et flagskib i hovedstaden for DGI.