Rundspørge: Vesterbroere er overvejende trygge ved genåbningen efter påske

I tirsdags spurgte vi på Vesterbro Liv, om I var nervøse for, at institutioner og skoler skal åbne igen.

Vi indledte afstemningen med at skrive, at Mette Frederiksen har besluttet, at Danmark så småt skal åbnes igen. Og at det betyder, at pædagoger og lærere fra Vesterbro skal tilbage på arbejde.

Og så spurgte vi jer, om I synes, at myndighederne har taget den rigtig beslutningen, eller om I er nervøse for, at tingene sker for hurtigt. Det var der delte meninger om.

Størstedelen af jer, 69 procent, har indtil videre tilkendegivet, at I synes, at myndighederne har taget en fin beslutning.

Andre nyheder

31 procent har stemt, at I er nervøse for, at det går for hurtigt.

Kommentarsporet deler også vandene. Mens nogle mener, at den begrænsede genåbning går for stærkt:

»Jeg er bekymret for, at det er for tidligt. Måske vender Coronaen tilbage med lynets hast. Hmmm!!!!«

Mener andre, at det kun kan gå for langsomt:

»Børnene skal ligesom alle os andre smittes af Corona før eller siden. So get it over. Børn reagerer langt bedre på COVID-19 end voksne, og langt de fleste børn vil ikke engang få nogen symptomer. Er du bekymret for, at de skal smitte ældre eller syge i familien? Don’t be for de grupper skal fortsat isolere sig, og du og dine børn skal fortsat ikke mødes med dem. Og hvis du eller dine børn er i risikogruppen, så skal de selvfølgelig ikke i institution. Det samme gælder i øvrigt pædagoger.«

Vesterbro-borgeren Anja Anna Nielsen er til daglig leder af Heidi & Bjarne og Normas i Saxogade. Hun er ret tryg ved den langsomme genåbning. Hendes datter går i 2. klasse på Oehlenschlægersgades Skole og skal tilbage på skolebænken efter påsken.

Skolen har meddelt forældrene, at de er i gang med at gøre klar, og at de senest tirsdag får besked på, hvordan og hvornår man møder. Herudover har de sendt Sundhedsstyrelsens anvisninger.

»Jeg stoler på, at man ved, hvad man gør. Og ved, at børn smittes og rammes meget, meget mindre. Begge forældre herhjemme er dog i risikogruppen. Jeg har højt blodtryk, og min kæreste har primær progressiv sclerose, så vi kontakter lægefagligt personale for at få endelig godkendelse. Jeg er dog en anelse utryg ved tidspunktet. En dag efter påsken. Hvordan skal institutionerne nå at omstille i forhold til de nødvendige restriktioner?,« spørger Anja Anna Nielsen.

Andre nyheder

Børnene skal i skole

Kåre Mølbak, faglig direktør ved Statens Serum Institut, forklarede på et pressemøde, at de har taget højde for, at børn er børn, og at de opfører sig anderledes. Virusset er desuden ikke særlig dominerende hos børn, har de fundet ud af.

Herudover er der også udstedt en række retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som skolerne skal efterleve, før får de ikke lov til at åbne. Det er altså en faglig vurdering, at det er forsvarligt at åbne lidt op.

Hvis ikke man sender sit barn i skole, bliver der registreret fravær, og man skal som forældre fortsat selv stå for undervisningen. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) anbefaler på det kraftigste, at man sender sine børn i skole, medmindre husstanden har personer, der er i risikogruppen, skriver DR.dk.

Hvad åbner efter påskeferien?

– Dagtilbud åbner igen hurtigst muligt fra den 15. april 2020

– Skoler åbner igen for 0.-5. klasser og specialtilbud på alle klassetrin fra onsdag den 15. april 2020

– Samfundskritiske sundhedsuddannelser (inkl. SOSU) åbner for studerende på sidste studieår.

– Ungdomsuddannelsesinstitutioner holder fysisk lukket. De gymnasiale uddannelser for elever i 3.g, 2.hf., ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og eux-elever, der skal afslutte uddannelsen til sommer, åbner til gengæld igen.