Vesterbro var klar til åbningen

Når man mandag bevægede sig gennem et solbeskinnet Vesterbro gik det ikke specielt stille for sig, mens Vesterbro efter fem lukkeuger igen åbnede skoler, frisører, tatovører og massører.

Natten til fredag blev Regeringen og Folketingets partier enige om en åbning af flere liberale erhverv.

Det trådte i kraft mandag, og det var tydeligt, at mange havde glædet sig. Både Vesterbros gader og frisørsaloner var fyldte.

På Vesterbrogade ligger der fra Rahbeks Allé til Viktoriagade 12-13 frisører og barbershops. Mandag måtte de igen åbne og kunder manglede der bestemt ikke.

Hos Fratres Barbershop på Vesterbrogade var der godt gang i butikken. Men på nedsat tryk.

»Vi har glædet os rigtig meget til at åbne,« fortæller den ene af de tre indehavere, Kasim Muslim.

Der sidder en kunde i hver af stolene, men de lækre lædersofaer, hvor man normalt kan vente på, at det bliver ens tur, er spærret af med tape, så der ikke bliver for fyldt i rummet. Frisører med handsker på, og et aktivitetsniveau, der er generelt er skruet ned for.

Men efterspørgslen har ikke manglet.

»Der har været en del bestillinger, og der er også en del, der er kommet ind fra gaden for at blive klippet. Men vi har skruet ned for mængden af kunder,« siger han og fortsætter:

»Jeg regner med, at vi kommer til at have 35-40 i dag. Og det er nogle færre, end vi plejer at kunne klare. Men der skal være tid mellem kunderne til at rydde op, gøre rent og holde styr på det hele.«

På den solbeskinnede Sønder Boulevard sad masser af kærestepar, mens hunde og barnevogne også blev luftet i det smukke vejr. Og i morgen åbner de sidste daginstitutioner også.