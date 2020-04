Som en drøm: Bruger Tivoli som børnehave

Tivoli er lukket. Det er synd for de fleste. Men det betyder, at en del københavnske børn faktisk får en drømmeplads i deres daginstitution.

Onsdag morgen er der stille i Tivoli. Selvom haven er klemt inde mellem Rådhuspladsen og Hovedbanen er her helt tyst.

Den fineste grønne græs pryder hele haven og der er stort set mennesketomt.

Men klokken 9 ankommer en mindre gruppe til hovedindgangen.

Anført af en voksen går de på rad og række mens de pænt holder fast i et blåt reb.

Fantastisk heldige

Børnene har holdt så godt fast, at pædagogerne flere gange siger, at de gerne må give slip på rebet og løbe afsted og lege. Flere tøver. Så sætter de af sted.

Hen over de små forhindringer, op på det gode skib Mary, videre mod vipperne og det farvede underlag.

»Det er helt genialt. Det er bare så fint og kreativt tænkt, at vi kan være her og lege og være. Det er vi meget taknemmelige for,« siger Mette Schlusser, der er pædagog i Vartov Børnehave.

Børnehaven har ikke selv en legeplads, og hun fortæller, at de derfor nogle gange ikke kan finde en ledig offentlig legeplads.

»Vi går rundt og prøver os frem. Og hvis der er nogen i forvejen, så må vi gå igen. Vi har prøvet nogle dage, at vi ender med at få en gåtur i stedet, fordi der ikke er en ledig legeplads,« siger hun og fortsætter:

»Her ved vi, at vi kan få lov at være.«

Let at hjælpe

I Tivoli lå det lige til højrebenet. Haven er alligevel lukket indtil 10. maj, og derfor tøvede direktør i Tivoli Lars Liebst ikke. For de er vant til børn i Tivoli.

»Vi er glade for, at vi kan give en håndsrækning og vi er jo vant til børn. Vi har plads i haveanlægget og en række lokaler, som for tiden står ubrugte hen, fordi Tivoli er lukket på grund af COVID-19. Forlystelserne og de øvrige aktiviteter står selvfølgelig stille og venter på, at vi kan åbne for gæsterne den 11. maj, men i mellemtiden er det rart, at vi som forlystelseshave stadig kan give nogle børn en god dag,«siger Lars Liebst i en pressemeddelelse.

Der blev plads til flere

For børnene i Vartov børnehave betyder det blandt andet, at de ved, hvor de kan være. Og for institutionen betyder det også, at de kan tage imod endnu flere børn.

»Vi har 9 børn med i dag og de 10, der kommer på mandag, var der egentlig ikke plads til i børnehaven. De kunne simpelthen ikke komme i børnehave. Men det kan de nu. Og det er jo i sig selv fantastisk,« siger Mette Schlusser.

Hun mener, at de får et minde for livet.

»De største af børnene vil jo aldrig glemme, at de har fået muligheden for på den her måde at være helt alene i Tivoli. Her er bare smukt og fantastisk. Så vi er meget taknemmelige,« siger hun.