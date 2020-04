Enghaveparkens legeplads lukket i dagtimerne: »Kun sådan går kabalen op«

Siden i går har

Den bemandede legeplads i Enghaveparken er lige nu lukket for offentlig adgang. Det har vakt enkelte frustrationer, at de få fælles grønne udearealer bliver inddraget.

Men det har en god grund, forklarer fritidshjemsleder på Fritidsinstitutionen ved Ny Skole, Henrik Schroeder Nielsen.

»Alle institutioner har lige nu svært ved at skaffe kapacitet nok, fordi der er strengere krav til udearealer og afstand,« siger han.

Derfor har børnene fra Fritidsinstitutionen ved Vesterbro Ny Skole siden onsdag lånt legepladsen i Enghaveparken.

»Vi tager de nye børn der skal i skole næste år ind fra 1. april. De skal være på skolen helt frem til skolestart, og der er simpelthen ikke plads,« siger han og fortsætter:

»Hele skolen er delt op i hold med 7-8 i hver. De kommer i skolegården på skift, men vi har ikke plads til alle de nye også. Derfor har forvaltningen stået på hovedet for at finde alternative løsninger.«

Fritidsinstitutionen ved Vesterbro Ny Skole har derfor budt ind på legepladsen i Enghaveparken. Og der har de lige nu 46 børn.

»Det er lykkedes at få hele kabalen til at gå op. Men det betyder desværre, at vi er blevet nødt til at lukke parkens legeplads for borgere imens,« siger han.

Det har givet et par reaktioner, men Henrik Schroeder Nielsen håber på mest mulig forståelse for situationen.

»Der har været et par stykker forbi, der synes, at det er for galt, at de grønne rekreative arealer bliver frataget Vesterbroerne. Men der er samtidig mange, der skal på arbejde, som har brug for at få normaliseret hverdagen. Det er bare ikke alle har mulighed for at arbejde hjemme,« siger han.