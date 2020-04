Kæmpe puslespil: Nu er alle daginstitutioner er åbnet

Det har været et større puslespil at få alt klar til åbningen, men onsdag var alle daginstitutioner åbnet.

Børnebyen Vandværket bød onsdag velkommen til både overborgmester Frank Jensen (S) og børne- og ungeborgmester Jesper Christensen (S).

De to borgmestre var taget på institutionsbesøg for at se, hvordan det gik med at overholde de mange regler, der gælder i de københavnske daginstitutioner, der er åbnet igen efter lukningen grundet Corona-pandemien.

I mange af de københavnske institutioner har man arbejdet meget kreativt for at løse udfordringer med afstande og hygiejne.

For ikke at tale om, at hjælpe børnene godt retur i børnehave og vuggestue efter en længere periode hjemme.

For Børnebyen Vandværket gælder blandt andet at de hver eneste dag under lukningen har holdt morgensamling på Instagram før børnene. Her har der været oplæsning, morgensang og så videre.

For at undgå at alle forældre henter eller bringer samtidig har institutionen lavet ’tids-slots’ til forældrene, hvor de skal melde ind for helt og aflevering.

Langt de fleste børn bliver afleveret ved lågerne eller i institutionens vindfang. På den måde undgår man, at forældre, der kan sprede smitte kommer ind på institutionerne.

At institutionen ved, hvornår børnene bliver hentet gør til gengæld, at de hver eneste dag har mulighed for at tage børnene med på tur.

Grønne cirkler markerer desuden, hvor børnene skal sætte deres tallerkener når de spiser, og hvor de skal sidde, når der er samling.

Der går i alt 280 børn i alderen 0 til 6 år i institutionen på Studiestræde 54, København V. Men på grund af forskellige corona-tiltag er der kun plads til halvdelen af børnene. Resten passes hjemme, men alle forældre, der har ønsket en plads har fået det.