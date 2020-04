Aldrig sket før: Tivoli laver koncert uden publikum

Selv postbuddet Folmer Jensens Musiklegat bliver ramt af konsekvenserne af Corona-virus. Derfor stod prismodtager uden publikum, da han modtog Tivoli Jazz Pris.

For første gang nogensinde satte Tivoli en koncert op uden publikum.

Det var ikke for at fornøje havens påfugle eller ansatte, men derimod fordi Tivoli står for uddelingen af et af de største legater har herhjemme, nemlig Folmer Jensens Musiklegat.

En del af legatet består af Tivoli Jazz Pris og den modtog Pelle Von Bülow.

»Jeg skal være ærlig at indrømme at pengene falder på et tørt sted ovenpå alle de aflysninger, som er kommet i kølvandet på Corona-krisen. Jeg har stort set ingen betalte job på hånden og det gør ondt på mig og hele musikbranchen,« siger han i en pressemeddelelse og uddyber:

»Jeg er selvfølgelig også meget beæret over at blive anerkendt på denne måde. For mig er musik jo bare noget, jeg holder af. Det er bare dejligt at spille musik, så det, at der er nogen, der anerkender det og så endda også smider penge efter én, det er helt vildt.«

Pelle von Bülow lever udelukkende af at spille guitar, men for tiden bliver ingen musikere booket.

Største legat

Folmer Jensen var faktisk uddannet postbud. Han boede alene og levede spartansk og sparsommeligt.

Da han i 1997 gik bort i en alder af 60 år, havde han alligevel formået at spare en millionformue sammen.

Formuen testamenterede han til en fond, der skulle støtte unge, lovende talenter.

De 50.000 kroner, som Pelle von Bülow modtog faldt på et tørt sted og foran tomme tilskuerpladser.

Der var nemlig ikke mange mennesker til stede, da Tivoli live-streamede konerten på deres facebookside.

Med ordene ’en solist med stor kunstnerisk integritet og et særligt klangligt nærvær,’ beskrew komiteen bag prisen guitarist Pelle von Bülow

Det var første gang, at en del af Fomler Jensens Musiklegat blev uddelt som en jazzpris. Og så skete det på UNESCOs internationale jazzdag 30. april.

På vesterbroliv.dk kan du se et videoklip med overrakkelsen og nyde et stykke jazz.