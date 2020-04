Galleri (opdateres): Jeres bedste billeder fra tiden med Corona

I er allerede begyndt at sende os billeder fra tiden under Corona-pandemien. Vi supplerer med lidt af vores egne. Her er det første hug på en samlet billeddokumentation fra Vesterbro under pandemien.

Billederne af øde veje, de fuldstændig tomme boulevarder og lukkeskilte og afstand-henvisninger har fyldt gadebilledet de sidste seks uger.

Det har fået rigtig mange af jer til at fotografere den nye virkelighed på et utal af måder. Og dele dem med os.

Fortsæt med det. Så samler vi dem her.

Send jeres bedste billeder på mail: rene@vesterbroliv.dk eller via en besked på facebook. Så samler vi sammen og laver et galleri med alle de bedste billeder fra Vesterbro.