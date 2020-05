Stille dage i en Corona-tid

Da pandemien ramte Vesterbro ramte magtesløsheden Louise Albers. En søvnløs nat satte hun sig og skrev. Og her skabte hun ideen om et fælles sted at samle fortællingerne fra tiden med Corona.

Vi lever i en tid, vi alle kommer til at huske tydeligt. Og vi har alle sammen en fortælling omkring den her tid. Tiden med Corona.

For Louise Albers begyndte det med en søvnløs nat.

»Jeg tror, de fleste af os, har været der. Tvivlen. Vi hørte de første historier fra Kina. Da de lukkede folk inde og svejsede deres døre til, da fløj der angst ind ad mit vindue. Men hvor bange skal jeg egentlig være for det?,« siger Louise Albers.

Andre nyheder

Et øjeblik ændrede alt

Derfor sad hun søvnløs og tænkte over det. Og det, der gjorde udslaget, var den dag, Statsministeren gik på skærmen.

»Lige der ændrede vores hverdag sig fra det ene øjeblik til det andet. Den nat sad jeg søvnløs klokken fire og tænkte: Vi lever i den samme verden som før. Men den har ændret sig radikalt.«

Skiftende humør

Hun begyndte med at lægge sin egen historie og bekymringer på facebook. Men hun vidste godt, at der var grundlaget for mere.

»Er det kun mig, der har det her skiftende humør? Det ene øjeblik sidder jeg interesseret og læser om et fald i CO2-udslip og det næste øjeblik bliver jeg bange, når jeg læser om udgangsforbuddet i Spanien.«

Hun allerede sig med sin kæreste og snart var hjemmesiden coronadage.dk født.

En stor fælles fortælling

Det var den 18. april og siden da er det gået stærkt. På hjemmesiden er der kommet et væld af fortællinger, videoer, sange, billeder og tegninger. Altsammen født ud af ønsket om at fortælle og om at høre hinandens historier.

»Der er kommet så mange kreative projekter. Og så forskellige fortællinger. Nogle af dem har været meget triste og ensomme tekster. Og der er en unik mulighed for at være anonym. Det kan du ikke på et socialt medie. Og det kan være, du ikke er interesseret i at blive konfronteret med, at du har en svær dag. Det er en uvant situation for os alle,« siger hun.

Der er kommet meget forskellige historier. Fra bedemanden, der virkelig savner at kunne give de familier, han har hjulpet, et kram. Til hende, der bryder to-metersreglen for at se en gammel elsker og til ham, der tegnede et ’coronakys’ i form af to der kysser med maske.

Andre nyheder

Det kommer i bølger

Alle bidrag er med til at tegne det store, samlede billede og muligheden for at spejle sig i hinanden.

»Jeg har fundet ud af, at jeg faktisk er en, der rør meget ved folk, når jeg møder dem. Det har jeg aldrig tænkt over. Der opstår ikke hudsult hos mig, for jeg bor i en familie med fem. Men jeg kan mærke at noget er anderledes.«

Hun fortæller at mængden af biddrag kommer i bølger.

»Der var for eksempel lidt stille, da de yngste børn kom i skole igen. Rigtig mange har enormt travlt, fordi vi både er fuldtidsforældre og fuldtidsarbejdende og skal lære nogle nye hverdagsmønstre. Men jeg fornemmer, at der er mange, der gerne vil være med til at uddybe den her tidslomme, vi lever i.«

Vesterbro er helt særlig

Hun fortæller, at der af en eller anden grund er ekstramange biddrag fra hendes eget Vesterbro.

»Jeg har spekuleret meget på, hvad det skyldes. Det er ikke overraskende, at der er flest biddrag fra København, for det er den største by. Men der er en hel del flere fra Vesterbro. Måske handler det om, at mange på Vesterbro engagerer sig mere. Det vil jeg gerne tro. Og ser jeg rundt omkring, så er der jo både Klappeinitiativet, der begynde her. I vores baggård er der også nogle kvinder, der spiller godnatsange for børnene hver aften. Det er smukt.«

Hvis du også vil biddrage til fortællingen kan du på www.coronadage.dk selv skrive din historie, dele din sang eller dine billeder.