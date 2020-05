Udfordring: Kickbokserne kæmper med to meters afstand

Kickboksingklubben Chin-Gu Full Contact med omkring 200 medlemmer træner normalt i Bavnehøjhallen. Det er umuligt nu, og sparring med puder er erstattet af spark ud i luften. Men med to meters afstand og små hold går det.

Udfordringerne er næsten uoverskuelige for de små idrætsforeninger, der normalt træner indenfor. Og kontaktsport som Kickboksning er nærmest umulig, når man skal holde to meters afstand. Alligevel har cheftræner og formand for klubben Bayram Korkmaz besluttet sig for at finde alternative løsninger for klubbens medlemmer.

De cirka 200 medlemmer, der normalt er i klubben er svundet ind til ingenting, og det har givet et kæmpe hul i klubkassen.

»Det værste er, at det går ud over mange af vores medlemmer. Men det går også ud over klubben. Vi har ikke fået betalinger for kontingent i april og maj og vi kommer helt sikkert til at miste mange medlemmer. Der er ingen udsigt til, at vi kommer til at træne i vores lokaler lige foreløbigt,« siger Bayram Korkmaz.

Rykket udendørs

For at holde liv i klubben og levere træning til de medlemmer, der ønsker at kæmpe videre trods Corona-krisen, besluttede Bayram Korkmaz at rykke træningen udendørs i små hold af maks otte.

»Vi har aflyst de planlagte stævner og det ser ikke umiddelbart ud til, at vi med vores blot 200 medlemmer kan få støtte fra nogen af hjælpepakkerne. Men ved at træne udendørs, viser vi, at der stadig sker noget i klubben,« siger han.

De melder sig på holdene via facebook og der er en øvre grænse på otte for at undgå, at man kommer til at være for tæt. En udfordring i det hele taget, når den sport man dyrker er en kontaktsport.

»Det er rigtig godt for vores medlemmer, at de får mulighed for at komme til træning. Det er selvfølgelig ikke optimal træning, når vi ikke kan bruge puder og måtter. Derfor er vores kamphold også gået helt i stå. Det er umuligt at sparre,« siger han og fortsætter:

»Det er besværligt. Men vi vil gøre alt for, at vores medlemmer bliver i klubben. Vi havde en flot medlemsfremgang sidste år, så det er rigtig ærgerligt. Det er svært at træne, når man kun kan træne ud i luften, til gengæld er det dejligt at se hinanden igen.«