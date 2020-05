Vanvittig vilde Vestebro: Gav 80.000 kroner til at klare corona-krisen

Opbakningen tli Settlementet på Vesterbro er ikke til at tage fejl af. Vesterbroerne har støttet den sociale handelsgade Saxogade med 80.000 kroner i køb af gavekort og donationer.

»Vi var dybt bekymrede over, hvad der skulle ske, da vi lukkede vores sociale butikker i Saxogade ned. Det skete som for alle andre fra den ene dag til den anden,« fortæller Vibeke Vinther, der er forstander på Settlementet.

Beskæftigelsesindsats

Settlementet driver blandt andet de sociale butikker Café Sonja, Normas, Grønne Kræfter, Heidi og Bjarne samt Fredes Workshop.

LÆS OGSÅ: Vild opbakning til Settlementet: Fik 12.000 kroner på 24 timer

Andre nyheder

»Nu ser det ud til, at vi snart kan åbne alle vores butikker og ikke mindst den store beskæftigelsesindsats igen. Og de glæder sig naturligvis til, at det kan lade sig gøre,« siger hun.

80.798 kroner

Fra den første dag i krisen begyndte de at sælge gavekort. Og opbakningen var overvældende.

»Vi var dybt bekymrede. Men vi var til gengæld også helt overvældede over den opbakning, vi mødte da vi begyndte at sælge gavekort,« fortæller Vibeke Vinther og fortsætter:

»Vores allesammens dejlige gadepræst Liane lavede også en video, hvor hun mindede folk om det sociale arbejde i Saxogade. Og det har været så dejligt at mærke den store opbakning.«

I alt har Vesterbro støttet bydelens egne sociale handelsgade med 80.798 kroner. Og det er både i form af gavekort og reelle donationer.

Café Sonja åbnede mandag og torsdag stod den på dejlige varme hveder i butikken.

»Det har været så dejligt at mærke, hvor glade folk er for at komme her igen,« siger hun.