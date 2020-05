Genial løsning for udsatte: Men så ramte corona-krisen ekstrahårdt

Indførelsen af det sociale frikort gav en helt unik mulighed for socialt udsatte, der kunne gå ind fra gaden og tage arbejde mod kontant betaling. Men et års arbejde er nu truet af corona-krisen.

Der er en gruppe af borgere, der af forskellige grunde ikke passer ind på arbejdsmarkedet. Og det er et sted, det er ekstrahårdt at stå udenfor.

»Arbejdsmarkedet er det største fællesskab vi har i Danmark. Og der er altså en stor gruppe, der er sat helt udenfor. Det forsøger det sociale frikort at gøre op med,« fortæller Iben Nova Rask, der er projektleder hos Mændenes Hjem for Socialt Frikort Vesterbro.

Andre nyheder

Som i de gamle dage

På mange måder lægger det sociale frikort sig op af den arbejdsmåde, som daglejere førhen benyttede sig af.

»Det er simpelthen et ekstra frikort til socialt udsatte mennesker, så de får mulighed for at arbejde fleksibelt. Og her og nu. Uden modregning. Det er lidt som landevejsridderen, der i høstsæsonen hjalp på gården, fik en skilling og gik videre. Det store spørgsmål er, hvordan man får det indført i storbyen,« siger Iben Nova Rask.

Hen over foråret og sommeren 2019 slog en række organisationer på Vesterbro sig sammen: Mændenes Hjem, Gadejuristen, Reden og Brugernes Akademi fik sammen stablet projektet, Socialt Frikort Vesterbro, på benene.

Ramt af krisen

Det betyder, at de her til foråret var klar til at sætte kog under kedlerne og for alvor udbrede kendskabet til Socialt Frikort Vesterbro blandt de lokale virksomheder.

Der er lavet fysiske kort, så brugerne kan møde op og vise kortet og tilbyde arbejde her og nu. Men der er ikke mange lokale virksomheder, der er klar til at hyre nye folk – heller ikke en enkelt eller to timer om ugen.

Socialt Frikort Vesterbro havde også lagt i støbeskeen til flere etablerede partnerskaber. Som for eksempel Høkeren, Spisehuset og 5e i Kødbyen, der skulle have lavet udendørs fællesspisning sammen med ansatte gennem det sociale frikort. Men tiden er ikke helt til udendørs folkekøkken lige nu.

»Alt det arbejde, vi havde lagt i at gøre klar har ikke ført til det, det skulle. Sammen med solen og foråret drømte vi om at rykke ud og rykke sammen. Men nu er de lokale virksomheder pressede og festivaler og events er aflyst. Det går i den grad ud over de mange udsatte, der havde håbet at få et job på socialt frikort,« siger hun.

Andre nyheder

Ikke som jobprøvning

Hun håber, at det alligevel kan lade sig gøre at udbrede kendskabet til det sociale frikort. For det er nu engang nemmere at sige ja til noget, man kender.

»Hvis mange lærer at kende det sociale frikort, bliver det så meget nemmere. For når først en frijobber kommer og banker på hos en butiksejer, der kender konceptet, så behøver der ikke gå mere end fem minutter før arbejdet går i gang,« fortæller hun.

Erfaringerne med frijobberne viser at de får et kæmpe skud selvtillid gennem arbejdet.

»Det er ikke skånejob og det er ikke beskyttet beskæftigelse. Det er rigtigt arbejde og derfor er det også en kæmpe sejr, når de for første gang kan gå ind og arbejde og tage lønnen med derfra. Det at få løn for sit arbejde er meget bekræftende.«

Det sociale frikort er målrettet folk, der ikke kan møde op til et almindeligt job hver dag, men som har tidspunkter i livet, hvor de godt kan arbejde. Det kan være en fredag fra 15-17. Eller tirsdag fra 11-12. Eller hver onsdag eftermiddag. Og den form kan også være en gevinst for virksomhederne.

»Man får mulighed for en midlertid arbejdskraft i perioder, hvor man har brug for noget en enkelt dag eller to. Eller fast en time eller to om ugen,« siger hun.