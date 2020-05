»Jeg tog 40-50 fix om dagen. Nu kan jeg nøjes med fire«

Heidi begyndte sit liv med stoffer som 14-årig. Men et langt liv med stofmisbrug blev vendt af det sociale frikort. Nu er det slut med at gå 10 dage uden søvn og Heidi har sat sit stofbrug markant ned.

Hun kommer med hastige skridt hen ad Halmtorvet. Ser ned i asfalten, mens hun går. Kigger så op og vinker. Solen skinner og der er fyldt med mennesker i området ved Kødbyen i dag.

Heidi skiller sig ikke ud. Men hun er stofmisbruger og har været det i meget lang tid. Faktisk siden hun var 14 år. Med clean perioder ind imellem.

Hun er velformuleret og smilende. Hun fortæller sin historie med den tilbageholdenhed, der hører en personlig historie til. Men hun fortæller ærligt og uden at pakke det unødvendigt ind.

»Jeg kommer fra Fyn og jeg er efterhånden en gammel dame i det her game. Jeg er misbruger og har været det siden jeg var 14 år.«

Misbrugt og nedgjort

Historien om, hvordan det endte sådan begynder dog langt tidligere. Og den er barsk, som de fleste misbrugeres historie.

»Jeg blev misbrugt som barn. Og min mor ville gerne have haft en dreng. Så da jeg ikke var en dreng, gav hun igennem hele mit liv udtryk for, at jeg ikke skulle have været født. Det gav mig et voldsomt selvhad og jeg følte mig malplaceret. Jeg kunne ikke klare alle de følelser jeg havde i mit hoved med misbruget og med min mor. En dag kulminerede det hele og jeg begyndte at tage stoffer. Det hjalp med at jeg ikke havde alle de følelser og tanker i mit hoved,« fortæller hun.

Selvmord og metadon

Den smilende fynbo har haft clean perioder uden stoffer i sit liv. Men for 10 år siden ramlede det igen.

»For 10 år siden døde min mand. Han tog sit eget liv. Der begyndte jeg at tage igen og jeg er ikke stoppet siden,« fortæller hun.

For omkring fem år siden flyttede hun til København og fortsatte sit misbrug på Vesterbros stofscene.

»Jeg er jo bare fortsat med at være misbruger og har det her lorteliv. Jeg tager kokain og metadon. Metadon får jeg fra centret og så tager jeg kokain ved siden af.«

Genvej til et andet liv

Sidste år begyndte en gruppe organisationer på Vesterbro at tilbyde Socialt Frikort Vesterbro. Til at begynde med, ansatte de selv frijobberne i deres organisationer for at sætte gang i projektet og for at prøvekøre det.

Og det blev en øjenåbner for både dem og frijobberne.

»Jeg havde en veninde, der gjorde rent på Mændenes Hjem, og det virkede interessant. Jeg var også rimelig træt af kun at fokusere på mit stofmisbrug,« fortæller Heidi.

Hun fik derfor et socialt frikort, der giver hende mulighed for at arbejde uden modregning op til 20.000 kroner om året uden at blive trukket i sociale ydelser.

»Jeg har altid godt kunne lide at gøre rent. Det er en slags meditation for mig. Da jeg hørte om det sociale frikort blev jeg interesseret med det samme. Jeg får en ro i mit hoved af at gøre rent,« fortæller hun.

Ned med stofbruget

Til at begynde med var det en åbenlyst genvej til penge, som hun kunne købe stoffer for. Men det ændrede sig i løbet af kort tid.

»Så kom jeg ud og lave noget. Til at begynde med var det ret fedt at få pengene, så snart jeg var færdig med arbejdet. Yes, så kan jeg komme ud og få nogle stoffer. Men det ændrede sig. Efter små 14 dage, måske tre uger, så kunne jeg mærke, at jeg havde mere lyst til at arbejde end jeg havde lyst til at tage stoffer.«

Heidi har gjort rent på H17, på Mændenes Hjem, Skyen og så har hun en fast aftale om at gøre rent på Reden en gang om ugen.

»Det gjorde, at jeg ikke havde lyst til at tage så mange stoffer. Jeg havde det bedre, når jeg var på arbejde. Jeg oplevede den der naturlige træthed. Det var mange år siden, jeg havde prøvet det, så det synes jeg, var ret lækkert. Og så var der det med at sove en hel nat igennem. Det var også mange år siden, jeg havde prøvet det. At vågne en morgen og være udhvilet. Hold da op,« siger hun.

Fra 50 til 4 fix om dagen

Oplevelsen med arbejdet fik Heidi til at ændre sit liv. hun droslede ned på mængden af stoffer og fik mere ro.

»Nu kan jeg nøjes med at fixe tre-fire gange om dagen. Førhen fixede jeg hele tiden. I alle døgnets 24 timer. Jeg kunne gå i en uge, nogle gange 10 dage, hvor jeg ikke sov, men hvor jeg bare kørte på. Jeg lavede penge konstant og jeg tog 40-50 fix om dagen,« fortæller hun.

Nu har hun i stedet flere job og en helt anden selvfølelse.

»Det har gjort meget for min selvfølelse, at jeg har fået et job. Det er mig, der har udretttet det der. Jeg kan faktisk godt. Mange tror, at de ikke kan, og at de ikke er noget værd. Men når man oplever det, er det noget andet. Så jegkender mange, der gerne vil på det sociale frikort nu,« siger hun.

Hun håber, at der er masser af virksomheder, der vil få øjnene op for at bruge frijobberne. Fordi det virker. Både for virksomehderne og for frijobberne.

»Jeg håber, at flere forretninger får øjnene op for, at vi faktisk også kan lave noget, selvom vi er i et misbrug. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at komme på en restaurant eller små steder, hvor folk lige har brug for en ekstra hånd og ikke har tid til det hele selv, » siger hun.