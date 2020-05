Mikkeller: »Vi skal gøre det til en fælles kamp at redde vores by«

Mikkel Bo Bjergsø, der står bag Mikkeller er sikker på, at de mange cafeer og restauranter er klar til alle retningslinjer og forbehold. Men de har brug for opbakning, hvis ikke halvdelen skal være lukket på et halvt år.

Det er nu 10 år siden, at der blev åbnet for ølhanerne på Mikkeller i Viktoriagade på Vesterbro. Og indehaveren Mikkel Bo Bjergsø er meget positiv over for de planer om ekstra udeservering, som politikerne på rådhuset arbejder på.

»Vi er realistiske omkring det. Vi ved godt, at vi ikke kommer til at trække en masse folk indenfor. Både fordi der kommer til at være retningslinjer for det, og fordi ingen er interesseret i at gå ned i en fyldt bar,« siger han og fortsætter:

»Det er derfor, det er så vigtigt for os at komme udenfor. Og det er sådan set ikke bare i situationen lige nu, men i det hele taget.«

Ikke hverdags-Distortion

På Mikkeller i Viktoriagade har de allerede udeservering, og her har kunderne ikke de store behov. Men særligt på spisestederne er det svært at miste plads.

»Vi vil gerne lidt mere ud i gaderne. Det kunne være fedt at få lidt mere gang i byen. På en god måde, hvor det ikke er Distortion til hverdag, men hvor man kan sidde ude og spise,« siger Mikkel Bo Bjergsø og fortæller om forskellen på bar og spisested, at:

»Her kan folk jo dybest set stå op udenfor. Men på restauranterne er det klart, at der gerne skal være ret fyldt for at det løber rundt. Det var også derfor, vi endte med at lukke to steder her i gaden.«

Sammen om København

Han er positiv over for de tiltag om øget udeservering, som politikerne arbejder på, og understreger vigtigheden af, at skabe rammer, som gør det muligt for cafeer, barer og restauranter at skabe en forretning.

»Jeg ved ikke, om det er en løsning, før vi har set og afprøvet det. Men jeg er glad for, at politikerne ønsker at skabe nogle alternative løsninger til det, der var før. For jeg tror, det er vigtigt, at vi i København gør det til en fælles kamp at redde vores by og vores restauranter. Alternativet er, at halvdelen af restauranterne er lukket om bare et halvt år.«