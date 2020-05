Sådan skal Københavns overlevelse som oplevelsesby sikres

Konkurserne vil rulle, hvis ikke cafeer og restauranter får nye muligheder hen over sommeren. Det vurderer Københavns overborgmester, der ønsker at hjælpe med bedre mulighed for udeservering og øget indlands-turisme.

»Vi kigger ind i en oplevelsesøkonomi i København, der i på 3 måneder har tabt 4,6 milliarder kroner på internationale gæster,« siger overborgmester Frank Jensen (S).

Han var tidligere i dag på besøg hos Mikkeller i Viktoriagade, hvor han talte med Mikkel Borg Bjergsø om erfaringer med blandt andet udeservering.

»Hvis vi gør noget, så er der flere af de konkurser, som Mikkel taler om, der vil ramme ind i oplevelsesøkonomien. Også hos de mere etablerede steder i København. Derfor skal vi også have sat gang i måder at øge den indenlandske turisme i Danmark på,« siger Frank Jensen.

Cafeer mod parkering

Det, der i første runde lignede en formsag endte med at blive en kampplads, da Konservatives Jakob Næsager satte foden på bremsen i Teknik- og Miljøudvalget.

Han ønskede ikke, at man nedlage parkeringspladserne til fordel for udeservering, fordi han blandt andet ikke mente, at der var finansiering på plads for den manglende parkeringsindtægt.

Men til trods for, at de konservative hev i nødbremsen på mandagens møde i udvalget er overborgmesteren klar i mælet:

»Jeg er selvfølgelig ærgerlig over at det ikke lykkedes at samle hele Teknik- og Miljøudvalget om en fælles strategi for udeservering. Men der er stadig et flertal, der vil være med til at finde en løsning. Det kommer ikke til at forsinke processen og Teknik- og Miljøforvaltningen er klar. Så snart de har et politisk go’, så rykker de på det,« siger han.

Beboernes rettigheder

Han understreger, at der skal skabes en fornuftig sammenhæng mellem en løsning med mere udeservering, som kan have stor betydning for caféer og restauranter uden at det går ud over beboerne.

»Det er vigtigt, at beboerne ved, at de også har nogle rettigheder. Når de har fri skal de have mulighed for at komme hjem og sætte deres børn af eller deres varer. Men vi går efter, at finde steder, hvor vi kan give noget rum og plads til udeservering og beboerne stadig kan komme frem,« siger han.