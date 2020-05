Irma åbner dørene for en Badboy fra Vesterbro

Badboy på Vesterbro laver en dansk kaffelikør, som i høj grad bliver solgt til barer og restauranter. Men ikke lige for tiden. Irma forsøger med nyt initiativ at hjælpe de små producenter.

I dag har Irma åbnet for hyldepladsen for en række små producenter, der normalt ikke er store spillere nok til ta komme i supermarkederne.

En af dem, er Badboy på Vesterbro, der laver kaffelikør.

»Krisen ramte mig rigtigt hårdt, fordi jeg normalt sælger til barer og restauranter, så da krisen kom måtte jeg prøve at tænke i nye baner og finde en anden måde at afsætte mine varer på. Derfor er det super fedt at se, at forbrugerne har fokus på små producenter i den her tid og går op i den lokale håndlavede råvare meget mere end før,« siger Jens Lund fra Badboy i en pressemeddelelse.

Seks Hjælpepakker

Irma har skabt seks ’hjælpepakker’, der fra i dag er på hylderne i deres butikker.

Det betyder at en lang række små virksomheder som for eksempel Badboy pludselig har fået adgang til hylderne i Irmas 69 butikker.

»Vi ved, at mange iværksættere og ildsjæle indenfor fødevarebranchen fortsat er rigtigt pressede, og selvom genåbning er på vej, kommer det til at tage et stykke tid for de små lokale producenter at indhente det tabte,« siger direktør for Irma Søren Steffensen i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Med det nye initiativ går alt salg direkte til producenterne, og vi håber, at det kan bidrage til at holde gang i forretningen, så vi også på den anden side af krisen har leverandører, der producerer innovative kvalitetsvarer og er med til at udvikle vores fødevarekultur.«

Salget af de seks ’hjælpepakker’ går nemlig direkte og ubeskåret til producenterne.