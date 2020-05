Det gamle bymuseum, social vicevært i Kødbyen og penge til transitprogrammet

Da 580 millioner kroner blev fordelt i en aftale torsdag aften var der et væld af Vesterbro-sager med, som der længe er blevet kæmpet hårdt for.

Torsdag aften forhandlede partierne i København om fordelingen af de 580 millioner kroner, der var i overførselssagen.

Højt på dagsordenen var penge til Corona-hjælpepakker, der blandt andet betyder en øget mulighed for udeservering for cafeer og restauranter, og sociale tilbud til ældre og socialt udsatte, men også en hel del projekter, der ikke er corona-relaterede.

Bymuseet

For eksempel besluttede politikerne at Vesterbrogade 59 fra salgslisten. Det betyder, at bygningen, der tidligere husede Bymuseet ikke sælges i løbet fa 2020, som planlagt. I stedet undersøger man mulighederne for at bruge huset til andre formål frem til budget 2021.

Andre nyheder

»Jeg er utroligt glad for, at vi beholder Vesterbrogade 59 på kommunale hænder. Det smukke, historiske palæ er med til at give vores by sjæl, og den skal københavnerne have glæde af,« skriver overborgmester Frank Jensen (S) i en mail til Vesterbro Bladet, hvor han uddybet:

»Nu skal vi til at se på, hvordan vi får bygningen restaureret og hvem, der skal leje sig ind. Der er mange spændende muligheder, men et musikhus vil være meget oplagt.«

Social vicevært

De mange lejere og brugere af Kødbyen har lange råbt op om problemer omkring stofscenen og flere gange har overborgmesteren lovet i Vesterbro Bladet, at der var fokus på mulige løsninger.

LÆS OGSÅ: Overborgmester efter opråb: Lover at se på Kødbyens udfordringer med stofscenen

Nu kom en af dem så: den sociale vicevært, som var højt på ønskelisten hos lejerne i Kødbyen. Indtil videre er der afsat 800.000 kroner i 2020 til at genindføre den sociale vicevært i Kødbyen.

» Jeg er glad for, at vi nu har sikret penge til at indføre social vicevært i Kødbyen, som lejerne har efterspurgt. Så lejerne har én person at gå til, når de oplever problemer knyttet til fixerummet H17,« siger Frank Jensen i en mail til Vesterbro Bladet.

Mændenes Hjem

Samtidig er der også fundet midler til at genhuse Mændenes Hjem, mens den gennemgribende renovering af bygningen på Istedgade står på.

Mændenes Hjem genhuses på Solterrasserne i Valby fra efteråret 2020 og frem til juli 2022.

Andre nyheder

Særligt udsatte

Transitprogrammet, der hjælper særligt udsatte udenlandske hjemløse migranter, fik også midler.

Der er blevet kæmpet særligt meget på Vesterbro for at sikre programmets overlevelse, da en del af dem, der har nytte af det, opholder sig omkring Istedgade og Kødbyen på Vesterbro.

LÆS OGSÅ: Overborgmesteren lover: »Jeg bærer den selv til forhandlingsbordet«

»Jeg er glad for, at vi nu har sikret, at det vigtige arbejde kan fortsætte året ud, og så skal vi have sikret en varig bevilling ved budgetforhandlingerne i efteråret, så de mange organisationer, der er en del af transitprogrammet, får ro til arbejdet,« siger Frank Jensen.

LÆS OGSÅ: »De kommer ikke videre, bare fordi vi behandler dem skidt«

Der er desuden sat penge af til at øge bademulighederne i havnen, en styrket indsats til børne- og ungeidræt i DGI og så blev pariterne også enige om at afsætte de sidste midler til etableringen af en ny busterminal ved Dybbølsbro.