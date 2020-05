»Gør venligst plads til hockeyspillerne«

Engang var der to boldbaner i Enghaveparken. Først blev den ene til en hockeybane. Og så blev den anden det også. Til trods for, at hundredevis af børn bad om det stik modsatte.

»Jeg så en 10-12 unge, der spillede fodbold på multibanen. Så kom der en gruppe voksne hockey-spillere, der ville have banen. Det var tæt på at komme til håndgemæng og så skreg en af hockeyspillerne, at de kunne gå ud og se skiltet. Så tænkte jeg, hvad fanden er det for et skilt.«

Sådan fortæller Mikael Stenstrup, der er medlem af Vesterbro Lokaludvalg.

Han lagde et billede af skiltet på facebook og delte sin undren over, at også denne bane nu er decideret forbeholdt hockeyspillere.

Andre nyheder

»Forstå mig ret, jeg synes det er fedt for dem. Og jeg synes, det er sjovt at kigge på, for de er jo skidedygtige. Samtidig så virker det lidt underligt, at de ligefrem skal have ret til at vise andre brugere væk fra området. De betaler jo ikke baneleje og det er ikke et fritidsanlæg, man kan booke.«

Han understreger, at han fint kan forstå, at der måske kan opstå et behov for at hjælpe med en regulering, når der nu engang opstår konflikter mellem brugerne.

Men samtidig husker han også rapporten fra 2012, hvor 240 skoleelever fra flere skoler blev spurgt, hvordan de ønskede Enghaveparken indrettet.

»Man valgte at lave en daglang workshop for børnene, fordi man ville høre, hvad de ønskede for boldbanens fremtid. Samtlige af de 240 børn svarede, at man ikke måtte nedlægge boldbanen. Men at man måske kunne nedlægge hockeybanen for at opgradere boldbanen,« siger han og fortsætter:

»I min optik er der altså lavet en hockeybane og kommet en boldbane mindre.«

Multibanen bliver næppe lavet om igen lige med det første, men til gengæld gør lokaludvalget et utrætteligt arbejde for at sikre flere grønne fællesarealer til Vesterbro. Og måske kan nogle af de eksisterende arealer indrettes bedre.

»Vi har i lokaludvalget også talt om, at man kunne opgradere et stykke af Enghave Plads, der er ligger mellem metronedgangen og Enghavevej,« siger Mikael Stenstrup.

Andre nyheder

Muligvis forhastet

Det er i Teknik- og Miljøforvaltningen, man har opsat skiltet. Og her erkender man, at det muligvis skete forhastet.

»Vi har muligvis været for tidligt ud i forhold til at prioritere brugen af banen, derfor går vi nu i dialog med Vesterbro Lokaludvalg for at høre, hvad lokaludvalget har af input og ønsker i denne sammenhæng,« siger Jakob Hjuler Tamsmark i en mail til avisen.