Cocks and Cows er klar med nyt street food koncept

Restaurationsbranchen har været særligt hårdt ramt under coronakrisen, og restauranterne må gentænke sig selv i nye formater, hvis de skal overholde afstands- og hygiejnekrav.

Den nye virkelighed er tænkt ind i genåbningen af Cocks and Cows, der skifter koncept og ændrer alle restauranterne til streetfood under navnet ’Cocks and Cows Streetfood Pop-up – for safety and pleasure’.

Alt i de nye streetfoodrestauranter kan spises udenfor og med fingrene – konceptet inviterer nemlig til ’take out and hang out’.

Det nye koncept skal imødekomme en ny trend i en forandret gastronomisk virkelighed, fortæller medstifter og partner i Cocks and Cows, Lasse Wiwe:

»Det nye koncept er udviklet til en ny virkelighed, og alle burgere, salater og sides er skabt til at spises ’on-the-go’. Danskerne ønsker stadig at være sammen, hygge sig og spise godt – og det imødekommer vi med det nye restaurantkoncept,« fortæller Lasse Wiwe.

I første omgang bliver Cocks and Cows streetfood en midlertidig løsning og en vej til at møde kundernes nye behov. Men Lasse Wiwe afviser ikke, at det på sigt kan blive en integreret del af virksomheden og skaleres yderligere.