Svømmehallen får fikset fliserne mens den er tvangslukket af Coronavirus

Fire dage inden statsministeren officielt lukkede landet ned havde Vesterbro Svømehal lukket dørene for at fikse fliserne. Nu står de klar til den genåbning som mange svømmere glæder sig til.

»Vi tænker jo lidt at det er held i uheld, at det sker nu. Det er aldrig særlig fedt, når der falder fliser ned. Man tripper og venter, på at det bliver klar. Men lige nu har det faktisk ikke forhindret nogen i at svømme,« siger Charlotte Topp, der er teamleder ved Vesterbro Svømmehal

Hun fortæller, at det er et større flise-arbejde, der har været i gang i Vesterbro Svømmehal, men at det til gengæld sker på et tidspunkt, hvor svømmehallen alligevel er lukket på grund af Corona-krisen.

Vesterbro Svømmehal måtte dog allerede lukke bassinet den 8. marts på grund af de løse fliser. Svømmehallen havde derfor kun åbent for brusebad, sauna og motionsområdet, men allerede fire dage senere lukkede den altså helt.

Det betyder til gengæld, at der stille og roligt har kunne foregå reparationsarbejde med fliserne uden at dét har været grunden til at bassinnet har været lukket.

Derfor tømmes det ikke

Vesterbro Svømmehal har løbende orienteret om arbejdet, men der er nogle der har undret sig over, at man sender en dykker ned for at lægge fliser, frem for at tømme bassinet.

»Hvis man tømmer bassinet, risikerer man faktisk at yderligere fliser falder af, fordi trykket fra vandet holder fliserne fast,« forklarer Charlotte Topp og uddyber:

»Man fjerner først de fliser, der er løse og renser alt det gamle mørtel op. Så begynder man nedefra på skråningen. På samme måde som alle andre steder, man lægger fliser. Man sætter snore op, så det bliver lige. Men man bruger en speciel fuge og en speciel klistermasse, der virker under vandet.«

Forsinket af farver

Selve processen har taget ekstra lang tid, fordi Vesterbro Svømmehal er helt speciel.

»Vesterbro Svømmehal har en bund med blå bundstriber i stedet for sorte, som der er i de fleste. Derfor har vi måtte vente på at få brændt nogle fliser, der passer til Vesterbro Svømmehal,« forklarer hun.

Der er skiftet omkring 4 gange 12.5 meter og det tager noget længere tid under vand end ovenvande.

»Han dykker ned med udstyret og det er jo svære arbejdsstillinger. Så han lægger et lille stykke af gangen. Holder pause, spiser og retter ryggen før han svømmer ned igen. Det har vel taget to-tre uger nu,« siger Charlotte Topp.

Arbejdet med bassinet er færdiggjort og nu er der kun tilbage at vente på den face i genåbningen, hvor svømmehallerne kommer med. Så er også Vesterbro Svømmehal klar.