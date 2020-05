Kampen om byvandringerne: »Det her er landet uden svar«

Lukningen af Danmark har ramt bredt. Men hvad med genåbningen – bliver nogle af de mindste ramt urimeligt skævt?

»Forsamlingsforbuddet gælder også byvandringer. Det betyder, at man gerne må flokkes i Ikea, men ikke tage på udendørs byvandring,« siger Hanne Fabricius, der blandt andet er forfatter til bogen ’Istedgade – porten til Vesterbro’ og arrangerer byvandringer.

Hun er blevet tvunget til at skrive rundt og flytte aftaler med 1500 mennesker, der allerede havde booket plads på en af hendes byvandringer.

»Det gælder jo alle os, der laver byvandringer. Folk aflyser, og vi er på skideren. Når man arrangerer byvandringer er man jo dybt afhængig af sine sæsoner,« siger hun.

Hun bor selv i Istedgade og arrangerer byvandringer både i sig eget nabolag og andre steder i København.

Udfordringer i udendørs kø Det har længe været meldt ud, at forsamlingsforbuddet vil blive hævet til mellem 30 og 50 den 8. juni.

Det giver en ubekendt, som kan være af stor betydning for de små virksomheder, som eksempelvis guider på byvandringer. De har svært ved at planlægge og tilbyde ture, når de endnu ikke ved, hvor mange de kan tage med.

Men som så mange andre i hendes situation er hun frustreret over, at der ikke bliver meldt klart ud, hvad de kan og ikke kan. For eksempel kunne man godt have lavet retningslinjer for byvandringer, ligesom der er retningslinjer for de nyåbnede cafeer og restauranter.

»Når jeg ser ud af vinduet og kigger ned ad Istedgade, er der jo masser af mennesker på gaden. Men vi er fandme afhængige af at vide, hvad der sker resten af sæsonen. Hvad nu hvis de lukker os ned hele efteråret også? Så ryger al indtjening for et år,« siger hun.

Stor forståelse

Selvom Hanne Fabricius naturligvis er presset af situationen på lige fod med alle andre, der arrangerer byvandringer, så har hun oplevet at hendes publikum har været meget forstående.

»Der er et sted mellem 10 og 12 procent, der vil have pengene tilbage, og det synes jeg faktisk er meget flot. Resten har accepteret, at vi flytter det. Men vi ved stadig ikke, hvad der sker 8. juni, og om vi får lov til at vende tilbage,« siger hun.

Hun laver ikke turisme-byvandringer og hendes forårssæson går fra marts og frem til 1. juli. De private firmature er alle aflyst ligesom der ikke er komme nye bestillinger af firmature.

»Men jeg har en fast skare og så kommer der altid nye til. Men jeg aner ikke, hvordan fremtiden ser ud. Det her er landet uden svar. Jeg har stor forståelse for at man har lukket landet ned. Det tror jeg, var nødvendigt. Men det nytter ikke, at man lader folk gå konkurs. Alle os, der laver byvandringer, vi har fået aflyst vores forårssæson. Og det er et problem,« siger hun.

Ingen mellemvej

For den vesterbroske byvandrings-guide er der ingen hjælp at hente i hverken støttepakker eller velmenene råd om mindre grupper.

»Jeg har simpelthen opgivet at søge kompensation. Og hvad angår ideen om at tage 9 med på tur, så betyder det jo, at jeg skal lave fire byvandringer i stedet for en. Og det er altså ikke bare gå en tur. Der ligger meget forberedelse og arbejde bag,« siger hun.

Hun håber derfor lige som så mange andre i hendes situation, at politikerne vil få øjnene op for, at de er en presset gruppe selvstændige, som faktisk er indstillet på at følge retningslinjer – hvis bare de fik nogen udstukket.

»Alle, der lever professionelt af at lave byvandringer er på skideren i den her tid og det er helt umuligt at hitte rede i, hvad må vi og ikke må. Så nu venter vi.«