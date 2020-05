Vesterbro genåbnede og Saxogade gav en gratis klipning og Sonja-kys

Uge efter uge har det runde, blå skilt prydet vinduer i Saxogade for at fortælle at også den sociale handelsgade har været nødt til at lukke alle aktiviteter. Men nu er der igen gang i Vesterbro. Det fejrede Saxogade med en lille festlig eftermiddag, hvor der både blev serveret marengskys eller rettere ‘Sonja-kys’, og kaffe fra Café Sonja og sågar gratis ‘lynklipning’ fra den nye frisør Ruben & Bobby. Alt sammen naturligvis krydret med behørig afstand.