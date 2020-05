Bohrs Tårn slår revner

Det bliver lige nu undersøgt, om der er risiko for, at stumper fra facaden falder ud.

Ifølge Politiken (Læs historien på politiken.dk) har man opdaget, at der er revner i de plader, der er monteret på Bohrs Tårn. Derfor er der igangsat en akut-undersøgelse der kan afsløre, om fragmenter kan rive sig løs og falde ned.

Det 100 meter høje tårn slår revner i facaden og det har fået bestyrelsen til at få eksperter til at undersøge, hvor slemt det står til. Til Politiken siger ejerforeningens formand Per Bendix:

»Det er yderst ubehageligt. Der er en risiko for almenheden.«

Tårnet stod færdigt for blot tre år siden og Carlsbergbyen bliver formentlig stævnet af ejerne i Borhs Tårn for at udbedre fejl og mangler i bygningerne, derunder reparation eller udskiftning af pladerne.