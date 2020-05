Lys for enden af tunnellen: VEGA tilføjer flere koncerter til kalenderen

Forsamlingsforbuddet har de sidste par måneder gjort livet surt for alle dem, der har set frem til at tage til koncert med deres favoritartist- eller gruppe. Og det er desværre endnu ikke til at sige, hvornår det igen er muligt at rokke med til sit yndlingsnummer få meter fra scenen.

Det er blandt andet også gået ud over spillestedet VEGA, der har måtte aflyse en lang række koncerter, mens endnu flere står til at blive aflyst eller rykket.

Men der er dog stadig en smule godt nyt til alle musikhungrende koncertgængere. For det er ikke kun aflysninger og flytninger, der præger spillestedets musikkalender: Nye koncerter tikker nemlig hele tiden ind og skaber et noget tiltrængt lys for enden af coronatunellen.

Men indtil der er mere nyt, anbefaler VEGA at sætte din yndlingsplade på, ligesom du på deres hjemmeside kan læse mere om de hotteste artister og lytte til deres nyeste sange.

Har du billet til en koncert, som bliver aflyst, vil dine penge blive refunderet via billetudbyderen, og hvis koncerten flyttes til en ny dato, vil dine billetter gælde til den nye dato.