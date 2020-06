Hun valgte kirken og Konservative til

Liberal Alliance har ikke længere mandater på Københavns Rådhus. Men inden det stod så galt til, valgte Vesterbroeren Karina Bergmann at forlade partiet.

Det er ikke på Vesterbro, der høstes flest blå stemmer, men alligevel er det her det nyeste medlem af Konservative på Københavns Rådhus har hjemme.

Karina Bergmann forlod det parti, som hun selv har været en inkarneret del af gennem 10 år.

»I år ville jeg have fejret 10 års jubilæum i partiet. Det er det første fællesskab, hvor jeg virkelig har følt, jeg har hørt til,« siger hun.

Derfor er hun også ærgerlig over, at det ikke går partiet godt. Men det er ifølge hende selv ikke grunden til, at hun forlod det for et par uger siden.

»Som jeg har skrevet og sagt flere gange, så er der et ret stort overlap mellem Liberal Alliance og Konservative Folkeparti på Rådhuset. Jeg vil gå så langt og sige, at jeg kan lave mere liberal og borgerlig politik på Rådhuset som konservativ end i Liberal Alliance,« siger hun.

Fra ateist til folkekirken

Det er ikke kun partiet, hun har skiftet ud. Også sit medlemsskab hos Ateistisk Selskab er for nylig blevet skiftet ud med et medlemsskab af Folkekirken.

»Det har været et skifte, der har været længere undervejs. Men det er det rigtige for mig. Jeg tror på, at kirken kan mange ting. Og præsterne på Vesterbro er for vilde. Der er ikke det, de ikke kan tilbyde. Det har været imponerende at se, hvordan kirken under Coronakrisen har være lynhurtig til at omstille sig,« siger hun.

Kampen for GIG

Hun bor på Vesterbro og har derfor også et naturligt fokus på bydelens udfordringer og udvikling. Fra den kommende byudvikling i Jernbanebyen til de socialt udsatte:

»Da jeg gik på Rysensteen oplevede jeg på vej til og fra gymnasiet, at stofbrugerne lå i rendestenen, sad på gaden og lå op af de små trappenedgange. Der stod jeg virkelig ansigt til ansigt med det og det kom tæt på. Det var jeg ikke opvokset med, og det gjorde virkelig indtryk. Så det er stadig et vigtigt område for mig at kæmpe for.«