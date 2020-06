Nu skal sidste etape laves: Det er prikken over Istedgade

Sidste etape af at gøre Istedgade en mere sikker gade og en bedre handelsgade blev sat i gang i sidste uge. Første skridt er at alle Vesterbroere leverer input og ønsker.

Tekst/foto: René Mølskov

Du har sikkert allerede opdaget det, men lige nu er Enghave Plads dekoreret med infostandere og installationer.

Det er alt sammen kommunens forsøg på at samle input fra Vesterbroerne til den resterende omdannelse af Istedgade.

Projektet med at omdanne Istedgade begyndte allerede i 2010 og nu går den sidste etape af renoveringen af Istedgade i gang.

Prikken over i’et

Der er sat i alt fem infostandere op på Enghave Plads, hvor der blandt andet også er et link til et spørgeskema, så man derigennem kan komme med input til, hvordan den sidste strækning af Istedgade skal omdannes.

Derudover er der sat såkaldte ’face in the hole’ installationer op, som man kan bruge til at tage billede med sig selv på og derefter poste dem online. Under hashtagget #voresistedgade kan man dele sine ønsker til gaden. Det kan være forbedringer af trafiksikkerhed eller handelslivet.

Selv om den nuværende teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ikke var borgmester, da omdannelsen af Istedgade begyndte for 10 år siden, så glæder hun sig alligevel til, at det nu snart er muligt at cykle trygt og sikkert hele vejen gennem Istedgade.

Samtidig er det målet, at den skal fungere endnu bedre som handelsgade med stærk sammenkobling til Enghave Plads og Enghaveparken.

»Hele projektet om at gøre Istedgade mere sikker for cyklister og fodgængere og bedre for den lokale handel er sket på grundlag af solid borgerinddragelse. Den sidste etape kommer til at køre efter samme opskrift, for på den måde er vi sikre på at skabe en gade, som vesterbroerne kan være tilfredse med,« lyder det i en pressemeddelse fra Ninna Hedeager Olsen.

Er du så færdig

Den sidste etape af Isteddgadeprojektet strækker sig fra Flensborggade til Enghavevej og på idelisten er rimelig fast denne gang, selvom input ønskes.

Blandt ideerne er; mulighed for hævede flader på kørebanerne, som vil dæmpe hastigheden for biltrafikken, cykelstier i begge sider på strækningen fra Flensborggade til Enghavevej, bredere fortove og en bedre gadebelysning.

Mindre aftryk

Tidligere har kommunen i høj grad inddraget vesterbroerne for at få hjælp til at definere Istedgades identitet og den samlede retning for omdannelsen af Istedgade. Men denne gang bliver der i højere grad tale om en prioritering af eksempelvis placeringen af de nye tiltag:

»Selvom mange af de elementer, som skal være med til at gøre Istedgade trafiksikker, giver sig selv, så er det vigtigt for mig at få borgerne og Vesterbro Lokaludvalg med hele vejen, så vi kan gøre det projekt færdigt sammen, som vi også har startet i samarbejde,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Den nyrenoverede Istedgade forventes at være færdig i løbet af 2022. Projektet vil ikke få konsekvenser for træer, bilparkering og cykelparkering. Du kan læse mere på standerne på Enghave Plads eller på kommunens site: kk.dk/vores-istedgade