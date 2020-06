Ny præst i Mariakirken: Udsatte er et tabu, der ikke bare kan fejes væk

Den nye præst i Mariakirken, Lise Rasmussen var undervejs i tvivl om præstevejen førte hende det rette sted hen. Derfor er den nye præst i en af landets mest kendte kirker også uddannet sprogofficer, hun har arbejdet som fængselspræst og er netop hjemvendt fra Mali.

Jobbet som præst i Mariakirken er højprofileret. Det er der to åbenlyse grunde til. Den ene er, at kirken ligger, hvor den gør. Der er de faste romaer, der holder til omkring kirkepladsen. Der er stofbrugerne skråt overfor på Mændenes Hjem. Og der er de prostituerede i det, der stadig kaldes ’den hårde ende af Istedgade’ i spytteafstand fra Hovedbanen. Og der i smørhullet ligger Mariakirken.

Andre nyheder

Den anden grund er, at kirkens sociale profil og indsats sammen med Kirkens Korshær altid har sat de socialt udsatte højt på dagsordenen. Sådan fortsætter det.

Og så vil den nye præst i Istedgade sætte mere gang i den socialetiske debat og samtaler om, hvordan vi indretter os som mennesker.

»Vi skal debattere det gode liv og det gode fællesliv. Identitetspolitik, diskrimination og også de udtryk, vi ikke længere kan bruge. Det er emner, som jeg synes, vi skal deltage i, både i og udenfor Kirken og i sociale sammenhænge,« siger hun og fortsætter:

»Jeg tror virkelig, at kirken kan bidrage til den diskussion uden at være en, der stopper Biblen ned i halsen på folk. Mange tror jo, at Biblen er en brugsanvisning, man kan slå op i. Sådan læser jeg den ikke. Jeg ser den som et sted at hente inspiration og en retning. Med udgangspunkt i næstekærligheden.«

Den lange vandring

Den blot 33-årige præst har haft det meste af sin opvækst i området omkring Værnedamsvej, hvor hun gik på Den Franske Skole. Så hun kender Vesterbro ganske godt. Men hun søger ikke den trygge andedam. Tværtimod har hun været vidt omkring siden hun for seks år siden blev præst.

» Jeg begyndte med et løntilskud som præst i Ishøj, derefter som præst i Vestre Fængsel, i 2015 begyndte jeg på sprogofficersuddannelsen i Arabisk. Jeg har nu to udsendelser bag mig og taler derudover også fransk.«

Tiden i Vestre Fængsel

I Vestre Fængsel, hvor langt de fleste er varetægtsfængslede arbejdede hun som præst meget med sjælesorgsamtaler.

Andre nyheder

»Det er indsatte, der ikke har fået deres dom endnu. Det betyder, at de er et meget specielt sted, hvor de sidder med en masse frustrationer. For i modsætning til et fængsel, hvor du afsoner din straf, er du ikke nødvendigvis helt afklaret med, hvad der er sket. Måske synes de ikke det er retfærdigt, at anklageren går efter otte års fængsel,« siger hun og fortsætter:

»Men det er sjældent folk siger, de føler sig skyldige. Alligevel er det ofte skyld, man ender med at tale om. I nogle miljøer kan der være andre rammer for, hvad man mener er rigtigt, forkert og berettiget. Og som præst kan det være udfordrende at sætte sig ind i det univers.«

Forbrydelse og straf

Tiden i Vestre Fængsel lærte hende, at fængselspræstens vigtigste arbejde ikke altid er tilgivelsen.

»Som præst lytter man til dem, ser dem i øjnene og anerkender dem som mennesker. Men samtidig er man nødt til at holde fast i, at det måske slet ikke er okay, det, de har gjort. Man skal ikke nødvendigvis starte med at sige, at alle dine synder er tilgivet. Nogle gange har man også brug for at få at vide, at ja, det du gjorde var forkert, og det skal du leve med,« siger hun.

Sjælesorgsarbejdet har længe interesseret hende. Lige siden hun under studiet var frivillig på Livslinjen, hvor hun talte med folk, der enten havde selvmordstanker eller var i gråzonen.

Sejt at være soldat

I 2015 var hun usikker på, om hun skulle fortsætte ad den sti, som præstegerningen umiddelbart tegnede foran hende.

»På Den Franske Skole er jeg vokset op med mange fra Nordafrika; Egypten, Algeriet og Marokko. Og jeg tror, at interessen for det multikulturelle og arabiske blev født der. Men da jeg søgte ind på Sprogoficer-uddannelsen var jeg stadig meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle være præst. At se på præsteboliger på Vestegnen og flytte i hus i forstaden? Det var jeg slet ikke klar på. Til gengæld trak kulturforskellene og det multikulturelle i mig. Og hele det med at forstå sprog og kultur og få verdener til at mødes. Og det er nok en af de vigtigste ting, jeg har med, som jeg også kan bruge her i Mariakirken,« siger hun.

Men inden hun nåede hertil lagde hun vejen forbi militæret. Dels for at undersøge den vej at gå. Og dels fordi, det var noget helt andet.

»Jeg synes, der var noget sejt over at komme i militæret. Som sprogofficerer er vi på sergentskolen i tre måneder, hvor man lærer at skyde, man er på march og man er virkelig hårdt presset. Det var jeg i hvert fald. Der lærer man noget om sig selv. Der er enormt meget personlig udvikling i det. Det er der det hele taget i forsvaret. Fordi man på udsendelser aldrig er alene, man bor i en container sammen med en anden, man spiser i en kantine og man er tvunget til at få det til at fungere socialt.«

Hun har to udsendelser bag sig. De første otte måneder af 2018 brugte hun i Irak. Og nu er hun netop hjemvendt efter fire måneder i Mali.

Fremtiden i Mariakirken

I sin relativt store rygsæk af oplevelser og erfaringer i en alder af blot 33 år, er hun afklaret med arbejdet som sognepræst i Mariakirken.

» Jeg er enormt glad for, at jeg skal være præst her. Det er en stilling, som er placeret et sted, hvor engagementet i socialt arbejde er naturligt. Det synes jeg både er vigtigt og interessant. Og når jeg nævner, at jeg er blevet præst her, kan jeg mærke den enorme opbakning der er til Mariakirken.«

Foruden debatter om alt fra det socialetiske, livet i fællesskab, ægteskab og utroskab, identitetspolitik, stofbrug eller misbrug og diskrimination ønsker hun også en stærkere kunstnerisk side i Mariakirken. Måske politisk kunst. Og så er der tabuet omkring de udsatte.

» Der er ikke så mange vielser i Mariakirken. Det siges, at der er mange der vælger det fra, fordi det første de kommer ud til, når der er blevet gift, ikke skal være samfundets mest udsatte. For det er ikke særlig romantisk. Men det er jo virkeligheden. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at vende det. For det er en naturlig del af livet. Vi har jo alle kendt en alkoholiker eller en stofmisbruger. Det er desværre stadigvæk et tabu. Men det behøver det ikke være. At være udsat er ikke noget, der forsvinder. Det kan ikke fejes væk,« siger hun og fortsætter:

»Det er fantastisk, når en misbruger kan komme ud af det, men desværre sker det sjældent. Derfor skal de også rummes. Og de må ikke føle, at de står i vejen, når der er arrangementer i kirken.«