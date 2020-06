Optakt til valg i menighedsrådet

Inden der 15. september er valg til menighedsrådet i Vesterbro Sogn, er der orienteringsmøde i Enghave Kirke. Det er tirsdag 9. juni i Enghave Kirke.

Alle er velkomne for at høre mere om, hvad menighedsrådet arbejder, diskutere, hvad der skal ske i kirkerne de kommende år og høre om valget.

Menighedsrådet har sammen med præsterne ansvar for arbejdet i de syv kirker på Vesterbro og vælges for en fireårig periode. I de sidste fire år har fokus været på at styrke kirkens tilstedeværelsen på sociale medier og også på den måde komme mere i dialog med folk. Det oplyser formanden for menighedsrådet, Jens Andersen, til Vesterbro Bladet.

»Vi har haft fokus på dåb – hvad det betyder at blive døbt, hvordan forældre kan blive godt rustet til at beslutte, om de vi have deres børn døbt, og det er med drop-in dåb blevet tydeligt at det er nemt at blive døbt, også hvis man er voksen,« skriver han i en mail til avisen.

Derudover har de fokus på de svagest stillede – også det mere praktisk orienterede sociale arbejde som spisefællesskaber, nødherberg, kulturcafé hvor indvandrere kan komme i dialog med danskere, og tilbud til udenlandske kvinder i prostitution.

Alle medlemmer af folkekirken, som bor på Vesterbro og er over 18 år har mulighed for at stille op ved valget og selv være med til at sætte præg på kirkens arbejde de næste fire år.

Læs mere på www.vesterbrosogn.dk

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet i Vesterbro Sogn, Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120, tirsdag 9. juni kl. 18.00