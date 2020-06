Folkelig modstand mod nedrivning af Palads genopstår

Planerne om at nedrive det farverige Palads på Axeltorv møder igen kritiske røster. En underskriftindsamling har allerde samlet flere end 6600 modstandere. Planerne lå og ulmede de sidste år, men et konkret forslag fra Nordisk Film tegnet af tegnestuen BIG har igen sat gang i debatten.

Tilbage i januar 2017 var der stort rabalder om nedrivningsplanerne af Palads.

Debatten delte sig mellem tilhængerne af at fjerne Poul Gernes farverige palæ lige ved siden af Vesterport og dem, der mener, at den 102 år gamle bygning er et ikon, der fortjener at leve.

I 2017 blev der søgt om at frede bygningen, men det blev afvist. Til gengæld opstod adskillige støttegrupper på facebook og en digital kamp mod nedrivningen af bygningen under hashtagget #RedPalads.

Andre nyheder

Afviste tidligere forslag

Debatten rasede i medierne nogle måneder. Derefter forsvandt den fra den offentlige debat.

Det Nordisk Film, der ejer Palads, men det er DSB, der ejer grunden. Tilbage i 2017 ansøgte de om et projekt, hvor banegraven ved Vesterport blev overdækket og Palads i i den forbindelse med fjernet for at gøre plads til et nyt højhus over banegraven.

Det blev dengang vurderet, at bygningen har »høj bevaringsværdi«, og projektet blev afvist af forvaltningen, da det aktuelle projekt ikke retfærdiggjorde en nedrivning af Palads.

Ulmet i årevis

Men kampen har ulmet lige siden. Da Nordisk Film her i foråret præsenterede et forslag tegnet af tegnestuen BIG brød kampen igen ud i fuld flor.

Forslaget vil ifølge Ejendomswatch erstatte Palads med 14.300 kvadratmeter kontorbyggeri og tagterrasser i flere niveauer.

Ikke optimal biograf

Den fjollede farvelade af et farvefyrværkeri er dog ikke kun truet på sin eksistens fordi der er interesser omkring at bygge noget andet på den meget attraktive placering.

Det er ifølge Nordisk Film også en kostelig affære at vedligeholde biografen, som det er svært at holde på topniveau rent biografmæssigt.

»Det er en gammel dronning på 100 år, som vi har brugt mange penge på at vedligeholde. Vi har brugt 70 millioner på at vedligeholde hende de sidste 10 år, og den regning forventer vi kun kommer til at blive større. Om 5-10 år er vi nok et sted, hvor den er ved at være udtjent.«

Sådan lød det i 2018 fra Vibeke Wolfsberg, kommerciel direktør hos Nordisk Film Biografer til TV 2 Lorry.

Andre nyheder

Hovedarkitekten bag

Bjarke Ingels’ tegnestue BIG har stået bag de nuværende tegninger, der skal erstatte Palads. Men faktisk var for tre år siden stor modstander at at rive Palads ned:

»Jeg kan forstå, at man overvejer at rive bygningen ned, og det mener jeg virkelig, er en forbrydelse mod københavnsk arkitekturhistorie,« sagde Bjarke Ingels i 2017 til TV 2.

Men i dag siger han til filmz.dk at tiden simpelthen er løbet fra Palads og det nuværende byggeri.

»Tiden er løbet fra Palads. Jeg er gået i Imperial de sidste mange år. Det er der, hvor man får en ægte biografoplevelse. Den ekstraordinære oplevelse. Lærredet er enormt. Det er en fysisk oplevelse, som du ikke kan få derhjemme.«

BIG og Nordisk Film har fremlagt projektet for Kommunen, der endnu ikke har godkendt projektet, der skal erstatte Palads Teateret.