Kæmpe genåbningsfest for Vesterbro: Lokaludvalg smider 200.000 kroner i puljen

Op mod 60 arrangementer skal hjælpe med at kickstarte kulturlivet på Vesterbro efter nedlukningen. Den store fest kommer til at ligge i første weekend i september og der er sat penge af til op mod 74 kunstnere.

Der har været lukket og slukket i store dele af det Vesterbroske kulturliv og musikere og entertainere har haft et økonomisk hårdt forår.

Men nu er det snart slut. Og der er godt nyt til såvel de kulturhungrende som kunstnerne.

Vesterbro Lokaludvalg besluttede nemlig på sit seneste møde at sætte gang i festen, når genåbningen af Danmark efterhånden er ved at være på plads. Det sker under titlen ’Lights on Vesterbro’.

Historisk stærk kultur

I forbindelse med nedlukningen af Danmark lukkede det kulturelle og sociale Vesterbro også ned. Men nu er det altså tid at åbne dørene igen:

»Vesterbro har altid været et sted med stærk kulturelt liv og nu er der er behov for at markere det stærke fællesskab og mangfoldigheden igen,« siger Thomas Egholm, formand for Vesterbro Lokaludvalg, om baggrunden for at udvalget har sat mere end 200.000 kroner af til at hjælpe med at kickstarte det kulturelle liv den første weekend i september.

Faste rammer

Hvordan retningslinjerne ser ud i forhold til Corona-situationen i starten af september er uvist. Derfor har lokaludvalget besluttet, at alle arrangementer skal ske i samarbejde med en arrangør, der har et fysisk sted, hvor man så har kendskab og ansvar for rammerne.

Til gengæld kan hver kunstner få dækket en tarif svarende til 2500 kroner.

»Når man søger om midler, skal der være en aftale mellem et sted og underholdningen. Vi betaler op til tre kunstneres tariffer per arrangement. De skal til gengæld lave aftalen med stedet. Om det er et rockband eller børneunderholdning er underordnet. Bare der er en aftale mellem et sted og noget underholdning,« siger han.

På den måde kan alle de erhvervsdrivende også søge om penge til underholdning, hvis de vil være en del af festen. De skal bare selv indgå aftale med kunstneren. For cafeer og værtshuse ligger det lige til højrebenet – men andre kan også være med. Bare de vil stå for arrangementet.

Se meget mere og send en ansøgning af sted på:

vesterbrolokaludvalg.kk.dk