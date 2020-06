Ny indsats hjælper udsatte børn i gang med foreningslivet

Nyt samarbejde i Københavns Kommune skal hjælpe udsatte børn i gang med foreningslivet. Indsatsen hedder ’Aktive Børn’ og målet er, at flere udsatte børn starter i en idrætsforening og fortsætter det aktive foreningsliv. Tiltaget startes op i en coronatid, hvor en masse udsatte børn måske har været ekstra inaktive, fortæller sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling:

– For mig er det vigtigt at give københavnske børn mulighed for at få nogle sunde vaner så tidligt i livet som muligt. Coronanedlukningen har ramt udsatte børn ekstra hårdt, fordi de har et større behov for de positive fællesskaber uden for hjemmet, og derfor er det blevet endnu vigtigere, at vi kommer i gang nu, siger sundheds- og omsorgsborgmesteren.

Indsatsen er målrettet børn i alderen 5-9 år og børnehaven eller fritidsinstitutionen udvælger de børn, som vil have størst glæde af tilbuddet.

De syv boligområderne er udvalgt, fordi de stod på regeringens ghettoliste sidste år. Det gælder Mjølnerparken, Tingbjerg, Lundtoftegade, Aldersrogade, Hørgården, Gadelandet/Husumgård og Bispeparken.

Indsatsen har en varighed på fire år.