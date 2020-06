Underskud på op mod 100 millioner kroner: Tivoli varsler 440 fyringer

COVID-19 pandemien har ramt Tivoli hårdt. Efter knapt to måneders nedlukning og et væsentligt lavere aktivitetsniveau end normalt kigger Tivoli ind i et underskud på op mod 100 millioner kroner. Hvor stort underskuddet præcist bliver vides dog ikke endnu.

Underskuddet betyder med stor sandsynlighed en fyringsrunde på cirka 20 procent af Tivolis ansatte, hvilket svarer til hele 440 stillinger. Fyringerne gælder både helårsansatte og sæsonansatte, hvilket svarer til at 220 fuldtidsstillinger nedlægges. Foruden de kommende fyringer har Tivoli aflyst en række investeringer eller sat dem i bero.

Muligheden for at afholde større arrangementer, som for eksempel Fredagsrock, lavere kapacitet på forlystelser og spisesteder samt en væsentligt lavere tilstrømning af udenlandske turister har alt sammen påvirket til den situation, Tivoli kigger ind i nu. Historisk har udenlandsk turisme udgjort cirka 30 procent af Tivolis gæster.

På grund af myndighedernes fortsatte restriktioner for blandt andet ind- og udrejse til landet forventer Tom Knutzen, formand for Tivoli A/S bestyrelse, at Tivoli stadig vil være stærkt påvirkede i den kommende tid:

– Situationen er alvorlig for Tivoli. Vi kigger ind i et 2020, hvor Tivolis gæstetal og omsætning er stærkt præget af, at der kommer langt færre udenlandske turister til København på grund af grænselukningen og restriktionerne for overnatning i Hovedstaden. Dette ser ud til også at række ind i de kommende år. Derfor det nødvendigt for Tivoli at foretage ændringer i organisationen for at nedbringe lønomkostningerne og dermed genskabe en bæredygtig forretning, udtaler Tom Knutzen.

Tivoli indleder drøftelser med faglige organisationer og beskæftigelsesråd efter gældende regler. De konkrete fyringer vil finde sted senere i juni.