Betal deres løn med din pant

Udsatte på Vesterbro får mulighed for at få et job og kæmpe sig vej tilbage på arbejdsmarkedet. Lokale virksomheder skal betale deres løn. Med deres pant.

I sidste uge åbnede der sig en hel ny mulighed for udsatte på Vesterbro. Stærke sociale kræfter som Hus Forbi, Socialt Frikort Vesterbro, Reden, Brugernes Akademi og Mændenes Hjem er involveret i projektet, der skal give endnu flere udsatte mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.

– Vi sætter en Hus Forbi-sælger sammen med en, er ikke er og så cykler de rundt for at tilbyde at hente pant. Prisen for det er alene panten, fortæller Iben Nova Rask fra Mændenes Hjem og fortsætter:

– Hus Forbi-sælgerne er jo forbandet gode sælgere. De er så reflekterende og bevidste omkring deres arbejde. Det vil vi gerne dyrke. Frijobberne har jo ingen chance for at få et job som postbud eller bartender. Det er jo et nyt arbejdsområde, der er inde på. Med Pant for Pant får vi mulighed for at lade dem bruge deres erfaringer og skabe nye kontakter.

Det er på mange måder et koncept, der minder om mælkemanden i gamle dage, der hentede flasker. Men også Pant for Pant blev ramt af corona-nedlukningen. For tanken er, at de skal kontakte virksomheder for at hente deres pant. Men der har ikke været meget pant i de lukkede butikker.

I regi af Hus Forbi er fokus i Pant for Pant-projektet i høj grad at hente pant fra større virksomheder og flere afdelinger.

Men i mødet mellem frijobbere og Pant for Pant, opstår der muligvis en helt ny synergi.

– Jeg synes, det er et meget fint møde, at man i den lille, lokale butik går hen og spørger, om man fast skal hente deres flasker. Mange af frijobberne kender jo også de små lokale vesterbro-butikker i forvejen. De har jo været inde og spørg efter en smøg eller en femmer, siger Iben Nova Rask.

I første omgang tager de ruten for at gøre pant til arbejde ned ad Istegade. Derefter en sidevej og så Vesterbrogade. Men får man ikke besøg af Pant for Pant, så kan man altid selv henvende sig til Iben Nova Rask.

– Hele ideen er selvfølgelig at lave en rute, der er udenfor den indre stofscene på Vesterbro. Derfor skal det være kontakter, der er udenfor den stofscene, som brugerne normalt kommer i. Men hvis en andelsforening eller en butik, der ikke ligger i gadeplan vil være med, så kan de altid bare tage kontakt, siger hun.